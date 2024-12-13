الجمعة 13 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

الأعلى للشئون الإسلامية يواصل إطلاق مبادرة «قرآن السهرة»

المجلس الأعلى للشئون
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

يحرص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على تعزيز مبادرة «قرآن السهرة» وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وإشراف  الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية،.

الأعلى للشئون الإسلامية يواصل إطلاق مبادرة «قرآن السهرة» يوميًّا

تهدف المبادرة إلى بث تسجيلات نادرة لأعظم قراء دولة التلاوة المصرية، وذلك عبر صفحات المجلس ووزارة الأوقاف على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تقديم تجربة روحانية مميزة وإحياء تراث التلاوة المصري الأصيل.

يواصل المجلس بث التسجيلات يوميًّا في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث يتم اختيار التلاوات بعناية فائقة لإظهار جماليات الأداء القرآني.

تعزيز الارتباط بالقرآن الكريم واستحضار عبق التلاوة المصرية 

وتعكس هذه التسجيلات أصالة التراث القرآني المصري، مما يساهم في تعزيز الارتباط بالقرآن الكريم واستحضار عبق التلاوة المصرية التي أبهرت العالم الإسلامي لعقود.

يدعو المجلس محبي سماع القرآن الكريم إلى متابعة هذه التلاوات اليومية، التي تقدم نموذجًا فريدًا يجمع بين الإتقان والتجويد.

ويؤكد المجلس التزامه بتقديم محتوى ثري يسهم في إحياء القيم الروحية والإيمانية للمسلمين حول العالم، من خلال هذا المشروع الذي يجمع بين التراث والابتكار.

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