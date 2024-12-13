الجمعة 13 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز بالقميص الأزرق والترجي بالأحمر، تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الفريقين (صور)

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

عقد اليوم، الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الترجي التونسي ونادي بيراميدز، بمقر نادي الترجي في العاصمة تونس، للترتيب للقاء والكشف عن كافة التجهيزات الخاصة به.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الترجي وبيراميدز

وتم الاتفاق على أن يرتدي نادي الترجي قميصه الأساسي الأحمر في أصفر، والشورت الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأبيض بالكامل.

ويرتدي في المقابل نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات والمنسق الأمني، ومحمد طاهر إداري الفريق وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، ومحمد نجم مسئول التسويق بالنادي.

موعد مباراة الترجي وبيراميدز 

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا الترجي التونسي بيراميدز الترجي وبيراميدز موعد مباراة الترجي وبيراميدز مباراة الترجي وبيراميدز

مواد متعلقة

مدرب بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الترجي التونسي

يورتشيتش والشناوي يتحدثان عن مباراة الترجي في مؤتمر صحفي اليوم باستاد رادس

المصري يتوجه إلى الإسكندرية اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية

موعد الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والترجي التونسي بدوري الأبطال

موعد مباراة بيراميدز والترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

الدوري الأوروبي، لاتسيو يتقدم علي أياكس بهدف في الشوط الأول

تشكيل مباراة أياكس أمستردام ولاتسيو في الدوري الأوروبي

بيراميدز يواصل تدريباته في تونس استعدادا للترجي بدوري أبطال إفريقيا (صور)

الأكثر قراءة

بملابس بابا نويل، محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال في ليفربول (صور)

زيزو ولبيب يغادران للمغرب الإثنين المقبل لحضور حفل الأفضل في إفريقيا

استقرار أسعار الفراخ اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

خالد فتحي رئيسا لاتحاد كرة اليد

روسيا تعلق إمدادات القمح إلى سوريا ودولة أخرى تعتزم التوريد

وفاة أحد معتمري المنيا بعد ساعات من أمنيته بدفنه في مكة

من خواطر الشعراوي، هؤلاء لا يغفر الله لهم ولا يهديهم (فيديو)

ضبط تشكيل عصابي لتصنيع المواد المخدرة، أبرزها «GHP» لاغتصاب الفتيات (صور)

منوعات

المزيد

مصر تستضيف مهرجان الألعاب الإلكترونية لأول مرة

30 %؜ زيادة في أسعار التسالي والحلويات (فيديو وصور)

ناسا تسمي أماكن على المريخ تيمنا بثلاثة منتزهات جزائرية

اقتراح بترجمة قوائم الطعام في مطاعم موسكو إلى اللغة العربية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 13 ديسمبر

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

الوجود العسكري الأمريكي في سوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، هؤلاء لا يغفر الله لهم ولا يهديهم (فيديو)

تفسير رؤية ملك الموت في المنام وعلاقتها بانتشار الفساد والشعور بعدم الأمان

تفسير رؤية نقش الحناء في المنام وعلاقتها بالاستقرار النفسي والعاطفي

المزيد
الجريدة الرسمية