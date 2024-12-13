الجمعة 13 ديسمبر 2024
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منوعات

مصر تستضيف مهرجان الألعاب الإلكترونية لأول مرة

الألعاب الإلكترونية
الألعاب الإلكترونية

تستعد مصر لاستقبال أول مهرجان الألعاب الإلكترونية خلال الفترة من 30 يناير إلى 1 فبراير 2025، بهدف تعزيز الرياضات الإلكترونية كمجال واعد في مصر والمنطقة. 

أول مهرجان للألعاب الإلكترونية في مصر

ويتضمن المهرجان تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، حيث تقام فعاليات على مدار ثلاثة أيام مع توقع حضور أكثر من 40,000 زائر، بالإضافة إلى شراكات مع كبرى العلامات التجارية والفرق المحترفة في الرياضات  الإلكترونية.


ويمثل المهرجان خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرياضات الألعاب الإلكترونية وسط نمو عالمي متسارع.

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الألعاب الألكترونية العلامات التجارية الرياضات الالكترونية مشاركة مهرجان

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