الجمعة 13 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

مدبولي يزور أسوان غدا لافتتاح محطة للطاقة الشمسية بكوم أمبو

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

يزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا السبت، محافظة أسوان، لافتتاح محطة للطاقة الشمسية في منطقة كوم أمبو.

تأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام الدولة بتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث تُعد المحطة الجديدة إحدى أكبر المحطات الشمسية في مصر والشرق الأوسط، وتساهم بشكل كبير في توفير الطاقة النظيفة ودعم خطط التنمية المستدامة.

من المقرر أن يرافق رئيس الوزراء عدد من الوزراء والمسئولين، حيث سيجري تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الأخرى بالمحافظة، بالإضافة إلى لقاء عدد من القيادات التنفيذية لمتابعة تنفيذ الخطط التنموية في أسوان.

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