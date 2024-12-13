ضبط شركة للنصب على راغبي العمل بالخارج في مدينة نصر

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص؛ بتهمة النصب والاحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.



ضبط شركة للنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج بدون ترخيص بمدينة نصر

ضبط شركة للنصب على راغبي السفر للعمل بالخارج

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مزاولة أحد الأشخاص – مقيم بالقليوبية نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير المحررات وتقليد الأختام بقصد إستخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للخارج عن طريق استئجار بعض المقرات وإنشاء شركات سياحية وهمية "بدون ترخيص" واتخاذها مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى، وكذا الترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم حال تواجده بمقر إحدى شركاته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وعُثر بداخل الشركة على (عدد من التأشيرات منسوبة لإحدى الدول "مزورين" - عقود عمل"خالية البيانات" منسوبة لشركات مختلفة - مستندات معدة للتزوير وأكلاشيهات ونماذج أختام مختلفة - مبالغ مالية "من متحصلات نشاطه الإجرامى" - 3 بطاقات دفع إلكترونى بإسم المتهم منسوبة لبنوك مختلفة صورة عقد شراء شقة سكنية بإسم المتهم - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى "بفحصها تبين إحتواؤها على دلائل تُؤكد نشاطه الإجرامى").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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