صحة النواب تناقش الأثر التشريعي لقانون المجلس الصحى المصرى الثلاثاء المقبل

تبدأ لجنة الصحة بـ مجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، في عقد جلسات استطلاع بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم (12) لسنة 2022، بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري في ضوء موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان عضو اللجنة.



قانون إنشاء المجلس الصحي المصري

ونص قانون إنشاء المجلس الصحي المصري على أن يتم إنشاء هيئة عامة خدمية تحت اسم "المجلس الصحي المصري"، وأن تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية على يكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

ووفقا لقانون المجلس الصحي المصري، فإنه يجوز للمجلس إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية، كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس، ويشار إليه في مواد هذا القانون "بالمجلس".

أهداف المجلس الصحي

يهدف المجلس الصحي المصري إلي تنظيم مجالات الصحة في مصر في نواحي التعليم ما بعد الجامعي، التدريب التخصصي، التأهيل وتطوير المستوي العلمي والسريري للأطباء، والعاملين في مختلف المجالات الصحية.

وحدد قانون إنشاء المجلس الصحي أهدافه كالآتي:

( أ) تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق مـن اسـتيفائهم للتأهيل الـكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

(ب) تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة في مجالات التخصصات ذاتها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي.

ترخيص مزاولة المهنة

ومع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الصحية، يشترط للحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، ويكون الترخيص الممنوح بمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، علي أن تحدد الجهات مانحة الترخيص الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد هذا الترخيص.

ويمنح المجلس الصحي المصري شهادة معتمدة تسمى "البورد المصري" لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

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