نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة، احتفالية لتكريم شركاء النجاح من قياداتها وهيئة التدريس والإداريين والطلاب، الذين قاموا بجهود كبيرة في سبيل حصول الكلية على الاعتماد الدولي من الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي AQAS عام ٢٠٢٣.

إعلام القاهرة تحتفل بحصولها على الاعتماد الدولي وتكرم شركاء النجاح

وجاء ذلك برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق وثريا أحمد البدوي عميدة الكلية، وإشراف ليلي عبد المجيد عميد الكلية الأسبق والمدير التنفيذي لمشروع الاعتماد الدولي، وبحضور الدكتورة غادة عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأعرب الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفالية عن سعادته البالغة بالحضور لتتويج كلية الإعلام العريقة بهذا النجاح المميز الذي حققته على مستوى دولي، وهو إنجاز مهم ليس غريبًا على أبناء هذه الكلية بقيادة أساتذتها، وعلى رأسهم الأستاذة الدكتورة ليلى عبد المجيد المدير الأكاديمي لوحدة الجودة، مشيرًا إلى أن كلية الإعلام هي صاحبة المبادرة الأولى في التقدم للحصول على هذا الاعتماد الدولي.

وأوضح عبد الصادق أن جامعة القاهرة رائدة في الحصول على الاعتمادات والمراكز الأولى على المستوى الدولي، مما يدعو للفخر والاعتزاز بالانتماء لهذه الجامعة العريقة المواكبة لكافة معايير التميز على مدار السنوات الماضية والحالية، كما وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا المشروع بدءًا من العميدات الفضليات السابقات والوكلاء والأساتذة والفريق المميز من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الكلية المخلصين الأوفياء، الفخورين بكليتهم دائما، كما أثنى أ.د عبد الصادق على أداء إدارة الكلية الحالية بقيادة الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة الكلية.

واختتم الدكتورة عبد الصادق كلمته بالإشادة بوزارة التعليم العالي ودورها المتميز في دعم البحث والتطوير المستمر للجامعة بكافة كلياتها، وتوفير كل ما تحتاجه من تسهيلات لتحقيق أهدافها المنشودة.

وفي كلمتها أشادت الدكتورة غادة عبدالباري، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بروح الجماعة والتعاون والانتماء التي سادت أجواء كلية الإعلام، من بداية التقدم للاعتماد مرورا بإعداد الدراسة الذاتية، ووصولًا إلى التتويج والحصول على الاعتماد الدولي لمدة ست سنوات من الآن وحتى ٢٠٢٩م، معربة عن الامتنان لجهود العميدات اللاتي خضن رحلة التتويج الدولي على مدار سنوات طويلة.

وبدأت الدكتورة ثريا أحمد البدوي، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، كلمتها مهنئة أ.د. محمد سامي عبد الصادق، لتوليه منصب رئيس جامعة القاهرة، مؤكدة على استحقاق سيادته للمنصب، مؤكدة على أنه لا يتوانى أبدا في العمل والالتزام، ويطبق القانون بكل حزم، مسترجعة كلمته "أنا لا أتوانى أبدا في محاسبة أي خطأ في حق جامعة القاهرة، ولا أتردد في إثابة من يفيد الجامعة"، كما هنأت معالي الدكتورة أ.د. غادة عبد الباري، لتولي سيادتها منصب نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ووجهت عميدة الكلية الشكر للدكتورة ليلى عبد المجيد، المدير الأكاديمي لإدارة الجودة بالكلية، على كل ما قدمته من جهد وإخلاص وحب للكلية، وما تعكسه من كل المعاني والقيم الجميلة، مؤكدة على فضل الدكتورة ليلى عبد المجيد، في حصول الكلية على الاعتماد الدولي.

كما وجهت العميدة الشكر الدكتورة هويدا مصطفى، العميد السابق للكلية، ومدير المشروع، وأشارت الدكتورة ثريا البدوي إلى رغبتها في الاحتفاء بالاعتماد الدولي لكلية الإعلام منذ توليها العمادة، مؤكدة حرصها على مواصلة الجهود والحصول على الاعتماد الفرنسي.

وأوضحت عميدة الكلية أن كلية الإعلام أول كلية في جامعة القاهرة تحصل على الاعتماد الدولي من مؤسسة AQAS الألمانية لجميع برامجها الأكاديمية، مما يؤكد جودة التعليم بها والثقة في مستوي خدماتها ومخرجاتها التعليمية والبحثية والمجتمعية وفقًا للمعايير الدولية، وهو ما يؤكد أن خريجيها حصلوا علي تأهيل وتدريب عال الجودة يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، كما يسهم في رفع مكانة جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية.

ومن جانبها وجهت ليلى عبد المجيد، المدير الأكاديمي لإدارة الجودة، الشكر للأستاذ الدكتور رئيس الجامعة مؤكدة أنه "رب أسرة جامعة القاهرة"، كما وجهت الشكر الدكتورة غادة عبد الباري نائب رئيس جامعة القاهرة وثريا البدوي عميدة الكلية.

وتابعت ليلى عبد المجيد حديثها بعرض تقديمي عن "الطريق إلى الاعتماد الدولي"، مؤكدة دور هويدا مصطفى، مدير المشروع، والتي أخذت المبادرة للتقدم للاعتماد الدولي، موضحة أنه كان لديها ثقة بفريق العمل وقدرته على النجاح، وأشارت إلى الصعوبات التي واجهت الفريق في طريق الحصول على الاعتماد الدولي، كانتشار جائحة "كورونا".

وأوضحت ليلى عبد المجيد الخطوات التي مر بها الفريق، بداية من التقدم بالمشروع، ثم الفوز به، ثم بعد ذلك خطوة اختيار الهيئة التي ستقدم الاعتماد، وقد وقع الاختيار على مؤسسة AQAS الألمانية، وسار الفريق بعد ذلك خطوات جادة بداية من الترحيب بفريق مؤسسة AQAS، وصولا إلى الثناء على فريق المشروع، وحصول الكلية على الاعتماد الدولي حتى عام ٢٠٢٩.

وأضافت حنان جنيد أن الهيئة الألمانية استشعرت الوحدة وتكاتف كافة الأعضاء من المعيد وحتى الأستاذ للحصول على هذا الاعتماد، مما جعلها تتحمس لتجربة الكلية الرائدة في الحصول على هذا الاعتماد.

وشهد الاحتفال تكريم قيادات الكلية وفريق إدارة المشروع على مدار ثلاث سنوات وهم: هويدا مصطفى عميدة الكلية السابقة ومدير المشروع، وليلى عبد المجيد المدير التنفيذي للمشروع، وهبة الله السمري القائم بعمل عميد الكلية الأسبق والمنسق مع الهيئة الألمانية، وحنان جنيد القائم بعمل عميد الكلية الأسبق، وثريا البدوي عميدة الكلية.

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