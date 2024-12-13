مواجهات قوية في قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

أسفرت قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لـ كأس العالم 2026 التي سحبت اليوم الجمعة عن مواجهات قوية في المجموعات.

نتائج قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

وارتفع عدد المقاعد المخصصة للمنتخبات الأوروبية من 13 إلى 16 مقعدًا، علمًا بأن النسخة المقبلة من البطولة ستكون هي الأكثر شمولًا على الإطلاق، حيث ستشهد مشاركة ما مجموعه 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ بطولة كأس العالم.

مواعيد التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال 2026

يذكر أن التصفيات الأوروبية لمونديال 2026، ستقام خلال الفترة من مارس 2025 وحتى نوفمبر 2025، حيث ستجرى بنظام المجموعات المعهود.

وسيتم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة، لتضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يكون التأهل المباشر للمونديال من نصيب متصدر كل مجموعة.

أما المقاعد الأوروبية الأربعة المتبقية، فسيتحدد مصيرها في مارس 2026 عندما تقام منافسات الملحق الأوروبي، الذي يضم 16 منتخبًا، وهي المنتخبات الـ12 المحتلة للمركز الثاني في مرحلة المجموعات من التصفيات، والرباعي الأعلى ترتيبًا من المنتخبات المتصدرة لمجموعات دوري الأمم الأوروبية في نسخة 2024 - 2025، والتي لم تتأهل مباشرة لكأس العالم من خلال تصدر مجموعاتها في التصفيات ولم تصل إلى الملحق الأوروبي من خلال احتلال المركز الثاني في مرحلة المجموعات.

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