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مصرع وإصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالترعة الفاروقية بسوهاج

حادث
حادث

 لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين من قرية البلابيش قبلي بمركز دار السلام بسوهاج إثر انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة الفاروقية المجاورة للطريق وتم نقل الجثث إلى مستشفى دار السلام والمصابين إلى مستشفى الجامعى. 

مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الفاروقية بسوهاج 

كان اللواء صبري عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالترعة الفاروقية أمام قرية البلابيش قبلي بمركز دار السلام كانت متوجهة إلى قنا.
 

ننشر أسماء انقلاب ميكروباص بالترعة الفاروقية بسوهاج 

وتنشر فيتو أسماء الضحايا وهم كالتالي مصرع عن كلا من عبير سليمان محمد وزيري ٤٨ عاما وزياد أحمد سليمان ٨ سنوات وأحمد سليمان محمد وزيري ٣٨ عاما ومحمد سليمان محمد وزيري ٥٥ عاما وإسلام عفيفي سليمان ٢٧ عاما وتم إيداعهم بثلاجة مستشفى دار السلام تحت تصرف النيابة العامة

وأصيب كل من ياسر خلف عبد الله ٤٥ عاما مصابا كسر مضاعف بالزراع الايسر وعفيفي سليمان محمد ٥٤ عاما مصابا قطع بالأذن اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج ومحمد احمد تغيان ٥٤ عاما مصابا مصابا كسر بالزراع الأيمن وكدمات متفرقة وهدى أحمد تغيان٤٠ عاما مصابا بكدمة بالصدر واشتباه كسر بالضلوع تم تحويلهم سوهاج الجامعي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.  
 

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