الجمعة 13 ديسمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع صادرات الصناعات الكيماوية للعراق لـ 150 مليون دولار

جانب من المعرض
جانب من المعرض

شهد الجناح المصري المشارك في المعرض الدولي الثالث لمواد ومعدات البناء والتشييد ومشروعات البنية التحتية، المقام في مركز بغداد الدولي للمعارض خلال الفترة من 12 وحتى 15 ديسمبر 2024، إقبالًا كبيرًا من كافة الدول المشاركة، وعلى رأسها العراق.


وتميزت المشاركة المصرية بتحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها تشجيع التعاون بين الشركات العارضة من مختلف الدول والشركات المصرية المصنعة لمنتجات مكملة، مما يعزز التكامل التجاري ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون.


وقد حظي الجناح المصري باهتمام خاص من غرفة تجارة بغداد، وأمانة بغداد، بالإضافة إلى التمثيل اليومي لمحافظة بغداد، نظرًا لاهتمامهم البالغ بالحصول على المنتجات المصرية التي تلبي احتياجات مشروعات البنية التحتية، وتطوير الطرق والكباري، والمناطق السكنية.

 

منتجات الكيماويات ومواد البناء والصناعات الهندسية

وتضم القطاعات المشاركة في الجناح المصري منتجات الكيماويات ومواد البناء والصناعات الهندسية، حيث لاقت اهتمامًا واضحًا من الجانب العراقي ورغبة متزايدة في التعامل مع المصدرين المصريين للحصول على منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية.

 

 صادرات قطاع الصناعات الكيماوياتة المصري إلى العراق نحو 150 مليون دولار خلال عام 2023


وتبلغ صادرات قطاع الصناعات الكيماوياتة المصري إلى العراق نحو 150 مليون دولار خلال عام 2023، محققة معدل نمو 13% مقارنة بعام 2022. وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، بلغت صادرات القطاع حوالي 105 مليون دولار. 

 

وتصدرت منتجات اللدائن والبلاستيك، الدهانات، المنظفات، والكيماويات الوسيطة—سواء العضوية أو غير العضوية—بالإضافة إلى منتجات المطاط، قائمة المنتجات الأكثر تصديرًا.
 

مشاركة  22 شركة مصرية متخصصة في قطاعات الكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الهندسية

ويشارك في الجناح المصري هذا العام 22 شركة مصرية متخصصة في قطاعات الكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، مما يعكس حرص الشركات المصرية على التواجد بقوة في السوق العراقية.

 

خالد أبو المكارم:  اهتمام كبير من الجانب العراقي بالمنتجات المصرية

وفي هذا الصدد، قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ان مشاركة الشركات المصرية في المعرض تاتي  انطلاقًا من الحرص على تعزيز التعاون التجاري بين مصر والعراق، والذي يشهد نموًا مستمرًا. 

 

 ولفت إلي ما تم ملاحظته من  اهتمام كبير من الجانب العراقي بالمنتجات المصرية، سواء في قطاع الكيماويات أو مواد البناء، لما تتمتع به من جودة عالية وقدرة تنافسية


تابع: إننا نهدف من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، خاصة في المشروعات التنموية والبنية التحتية الكبرى التي تشهدها العراق حاليًا."
 

 

واختتم محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وممثل المجلس بالمعرض الحديث  مؤكدًا أن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة يعمل على دعم المصدرين المصريين وتسهيل تواجدهم في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتعزيز مكانة المنتج المصري عالميًا.

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العراق مواد البناء الصناعات الهندسية

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