الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة في البحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات فيديو مشاجرة بمحافظة البحيرة بسبب الميراث.

فيديو مشاجرة فى البحيرة

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بمقطع فيديو يتضمن الادعاء بقيام (3 أشخاص) بإحداث تلفيات بسيارة "نقل" ملك أحد الأشخاص بالبحيرة.

وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة بلاغا من أحد الأشخاص بوجود مشاجرة بدائرة المركز وحال توجهه بالسيارة قيادته لكهربائى سيارات بدائرة المركز.

فوجئ بقيام المشكو فى حقهم بالتعدى عليه بالسب والقذف وإحداث تلفيات بالسيارة ملكه وذلك على إثر خلافات سابقة فيما بينهم حول الميراث، تم ضبط المشكو فى حقهم وبسؤالهم أنكروا ما نسب إليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.

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