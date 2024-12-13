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انطلاق ماراثون رياضي بجامعة جنوب الوادي

انطلاق ماراثون رياضي
انطلاق ماراثون رياضي بجامعة جنوب الوادي

 شهد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى، بمحافظة قنا، فعاليات الماراثون الرياضي الذى نظمته كلية التربية الرياضية بالتعاون مع إدارة النشاط الرياضي بالجامعة بمشاركة أكثر من (300) طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

جاء ذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم رياضة تحت شعار بداية لبناء الانسان، وبحضور الدكتور أشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمود لبيب  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد همام، والدكتور عبدالرحمن خلاوى، والدكتور مؤمن عويس أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ومحمد وليد مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، ومبارك أحمد مدير عام العلاقات العامة والإعلام، ومحمد موسى مدير إدارة النشاط الرياضي بالجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية التربية الرياضية والقيادات الإدارية.

 

المبادرة الرئاسية 100 يوم رياضة 

 وأشار الدكتور أحمد عكاوي إلى أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزير روح التعاون والتنافس الشريف بين الطلاب وخلق روابط المحبة بين الطلاب بعضهم البعض وبين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، بالإضافة إلى أهمية الرياضة في تعزيز الصحة والرفاهية.

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الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة جنوب الوادي جامعة جنوب الوادي قنا محافظة قنا

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