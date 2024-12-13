الجمعة 13 ديسمبر 2024
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محافظات

تحرير 96 محضر عدم الإعلان عن الأسعار في حملة تموينية بقنا

سلع،فيتو
سلع،فيتو

 قامت مديرية التموين، بمحافظة قنا، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ العديد من  الحملات على مدار الأسبوع المنقضي لتشديد الرقابه علي الأسواق.

 

مخالفات الأسواق بـ قنا

 وتمكنت من ضبط ١٤٠ كجم سكر تمويني ناقص الوزن بواقع ٧٠ جم في الكيلو الواحد، حيث تم تحرير ٩٦ محضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر سكر وتحرير  ٨ محاضر عدم الاحتفاظ بالفواتير، وتحرير محضر لضبط ٢ أسطوانة بوتاجاز تستخدم في غير الغرض وتجميع  ١٥٦٠ لتر سولار بغرض بيع السولار في السوق السوداء.

 

مخالفات المخابز البلدية والسياحية

وتم تحرير ٢ محضر تجميع ١٢ جوال دقيق بلدي، وتحرير ٥ تقارير خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير٧ تقارير عدم نظافة ادوات العجن،وتحرير  ٢ تقرير عدم إعطاء بون للمواطن،وتحرير  ٥ تقارير عدم الإعلان عن قائمة التشغيل،وتحرير  ٧ تقارير نقص وزن الخبز،وتحرير ٢ محضر مزاولة النشاط بدون ترخيص مخبز سياحي، وتم تحرير محضر مشروع جمعيتي مغلق.

 

وقال حسن القط، وكيل المديرية، إن المديرية مستمرة في شن حملاتها على الأسواق بصفة دورية لضبط المخالفين والقضاء على جشع التجار.

وأضاف أن ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محافظ قنا وتحت إشراف حسن القط وكيل وزارة التموين ومديري الإدارات التموينيه بشأن تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومواجهة جشع  التجار واحتكارهم للسلع وضبط الاسعار علي أرض الواقع والتأكد من مدي توافر السلع الاستراتيجية الهامه.

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