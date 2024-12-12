ميدو جابر يخضع لعملية جراحية بعد إصابته في مباراة المصري وبلاك بولز

يخضع ميدو جابر لاعب الفريق الأول للكرة بـ النادي المصري خلال الأيام القليلة القادمة لعملية جراحية، لتثبيت واصلاح شرخ إجهادي مرتجع في المشطية الخارجية (الخامسة) للقدم اليمنى.

صرح بذلك الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق، مؤكدًأ أن قرار إجراء العملية الجراحية للاعب جاء بعد الفحوصات الطبية بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والسينية، وباستشارة الخبير العالمي الدكتور ناصف محمد ناصف المتخصص في جراحات الكاحل، مضيفًا أن اللاعب سيقضي فترة نقاهة عقب إجراء العملية الجراحية قبل البدء في الخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف من أجل سرعة عودته للملاعب مرة أخرى.

يذكر أن ميدو جابر أصيب بمباراة المصري وبلاك بولز الموزمبيقي بالكونفيدرالية

موعد مباراة المصري والزمالك

ويلتقي فريق النادي المصري والزمالك بالجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

“كاف” يعلن عن مسئولي مباراة الزمالك والمصري بالكونفيدرالية

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن قائمة مسئولي مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري ونظره فريق الزمالك والمقرر اقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الخامس عشر من ديسمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

حيث سيقوم السوداني مأمون بشارة بمهام مراقب المباراة، ويتولى الجنوب أفريقي فيكتور جوميز مهام مراقب الحكام، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى الغاني ألكسندر اشانتي بمعاونة المالاوي توليبو جولين بينما يتولى شوليلي نوكوثوالا من اي سواتيني مهام المنسق الأمني للمباراة.

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