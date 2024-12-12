محافظ المنوفية يسلم الدفعة الثانية من الإعانات لطلاب مدارس التربية الفكرية

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إعانات مالية لطلاب مدارس التربية الفكرية بنطاق المحافظة كدفعة ثانية من خلال مؤسسة التكافل الإجتماعي وذلك للمساهمة في تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية والصحية الصعبة، جاء ذلك بحضور محمد جمعة مدير مديرية التضامن الاجتماعي، عبد الله عياد مدير مؤسسة التكافل الاجتماعي، مديري مدارس التربية الفكرية بنطاق المحافظة.

توفير حياة كريمة

وأكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهدًا في تقديم الدعم الكامل لأبنائنا الطلاب من تلك الفئة ومد يد العون لتمكينهم وحصولهم على كافة الحقوق اللازمة والتعليم الجيد والمتكافئ ودون تمييز إيمانًا من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة إلى الفئات المستحقة والأولى بالرعاية كونهم جزءا أصيلا من المجتمع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وجاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الكامل لأبنائنا من ذوى الهمم لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم وفقًا لمحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

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