موقف تنفيذ شقق سكن لكل المصريين بـ6 أكتوبر

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة ٦ أكتوبر، والتي تضم 219 عمارة سكنية بواقع 5256 وحدة سكنية مختلفة المساحات بمحوري الإسكان المتوسط والمميز ضمن المبادرة.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات لإتاحتها للمواطنين، بجانب الخدمات الملحقة بمواقع الوحدات، وذلك ضمن خطة وزارة الإسكان لتلبية رغبات المواطنين بمختلف شرائح الدخل في تملك مسكنهم الملائم، مؤكدًا أهمية المتابعة الميدانية لمختلف مراحل تنفيذ الوحدات، للتأكد من تطبيق بنود التعاقد، والالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ.

وفي هذا الإطار، قام المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بجولة تفقدية بمواقع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، يرافقه المهندس محمد عمرو، نائب رئيس الجهاز للإسكان، والمهندس محمد عبدالناصر، معاون رئيس الجهاز للإسكان، ومسئولو الشركات المنفذة.

شملت جولة رئيس الجهاز، ومرافقوه، تفقد موقع مشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور الإسكان المتوسط، المقام على مساحة ٩٢ فدانا، والذي يقع بالفاصل السكني الصناعي تقاطع محور جمال عبدالناصر مع الطريق الدائري الأوسطي.

وقال المهندس محمد مصطفى، إنه جارٍ تنفيذ نحو ١٣٤ عمارة سكنية بواقع ٣٢١٦ وحدة سكنية، بمساحات مختلفة للوحدة، تتنوع بين ١٠٠ و١١٠ و١٢٠ مترا مربعا، لافتًا إلى أن جميع العمارات السكنية تحتوي على مصعد كهربائي، وتتكون الوحدات من 3 غرف وحمام ومطبخ وصالة استقبال، ويتميز المشروع بطابع معماري مميز.

وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع العام المقبل، موضحا أن متوسط نسب تنفيذ العمارات للمرحلة الأولى لعدد ٦٣ عمارة بلغ ٦٥٪، فيما بلغ متوسط نسب تنفيذ العمارات بالمرحلة الثانية ٣٤٪، وتحتوي على عدد ٧١ عمارة.

عقب ذلك، قام المهندس محمد مصطفى، ومرافقوه، بالمرور على محور الإسكان فوق المتوسط "المميز" ضمن المبادرة، حيث تابع أعمال تنفيذ ٨٥ عمارة سكنية تحتوي على ٢٠٤٠ وحدة كاملة التشطيب بمساحة ١٥٠ مترا مربعا في المتوسط.

وأوضح مصطفى أن تصميم العمارة السكنية يتكون من دور أرضي و5 أدوار متكررة، وكل دور به ٤ وحدات، وتحتوي كل عمارة منها على مصعد لتلبية رغبات واحتياجات السكان، كما أن المشروع محاط بسور من الأسلاك، بالإضافة إلى سياجٍ شجري خارجي وبوابات.

وأشار إلى أن نسبة إنجاز الأعمال بموقع "سكن لكل المصريين - محور الإسكان فوق المتوسط "المميز " بلغت نحو ٩١% للعمارات ونسبة ٩٠% للمرافق ( مياه، وصرف، ورى).

ولفت رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إلى أنه سيتم تنفيذ منطقة خدمات متكاملة داخل المشروع لخدمة السكان من أسواق، ومحال تجارية، ومولات تجارية، وحضانات، وأنشطة ترفيهية، لتوفير سبل الراحة للسكان وتلبية احتياجاتهم.

وفي ختام جولته المرورية، وجه المهندس محمد مصطفى، بضرورة تكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء من التنفيذ في الموعد المحدد، والاهتمام بالجودة والمتابعة اليومية، فضلًا عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الشركات المتقاعسة عن تنفيذ الأعمال.

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