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خارج الحدود

وزير الخارجية يعقد لقاءً إعلاميًا مع شبكة تليفزيون الصين الدولية

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم اتصالًا إعلاميًا مع "شبكة تلفزيون الصين الدولية" "CGTN" العربية، وذلك عن طريق منافذ الزيارة الثنائية التي تقوم بها إلى بكين. 

شارك الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على البنية الاستراتيجية للعلاقات المصرية الصينية، والحرص على بذل المزيد من الجهود على تطويرها اتساقًا مع ترفيع العلاقات لتفعيل مستوى استراتيجية استراتيجية شاملة" عام 2014، والاحتفال المستمر لعشرة اختبارات على تدشينها خلال العام الجاري.

استعرض الوزير الخارجية خلال الاجتماع المصري ما يمكن أن يترتب على ذلك من تفاصيل الضاغطة، في التحديات الجسيمة العديدة بالشرق الأوسط.

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الدكتور بدر عبد العاطي الصين مصر والصين

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