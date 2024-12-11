ريال مدريد يتراجع عن قرار رحيل نجمه في الميركاتو الشتوي

قرر نادي ريال مدريد بقيادة مديره الفني كارلو أنشيلوتي التراجع عن السماح برحيل أحد لاعبيه البارزين خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

سيبايوس يثبت أقدامه مع ريال مدريد

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، يمتلك داني سيبايوس الكثير من المهارات الكروية، لدرجة أن العديد يرونه الآن عنصرًا أساسيًّا في ريال مدريد.

وأشارت إلى أن سيبايوس بمثابة المفتاح الذي حوّل أداء الفريق البطيء والأفقي تحت قيادة كارلو أنشيلوتي إلى أداء مفعم بالحيوية والانضباط الذي مكّن الفريق من الانتصار في بيرجامو على أتالانتا.

قدم اللاعب الإسباني أداءً مذهلًا في إيطاليا (دقة تمرير بنسبة 96%، واسترجع الكرة 8 مرات...)، ما أكد صحة رؤية أنشيلوتي الذي اعتمد عليه أساسيًّا أمام خيتافي وفي ملعب سان ماميس.

وتجاوز سيبايوس التوقعات من خلال تقديم ما طلبه كارلو أنشيلوتي ونجله ديفيد من أي لاعب يسعى للحصول على المركز رقم "6" لبقية الموسم، من حيث التمريرات الهجومية الحاسمة لربط الفريق مع بيلينجهام والأطراف، وتقديم التوازن في التحولات الدفاعية، والشراسة في التغطية على الأطراف بجانب جود وفالفيردي.

مستوى سيبايوس مؤخرًا غيّر موقف الريال بشأن احتمالية رحيله في الميركاتو الشتوي، بعد أن كان الملكي يقدره بـ15 مليون يورو، ولم يكن يمانع بيعه في يناير، إذا حصل على عرض مناسب.

لكن تألق سيبايوس وتحوله إلى لاعب أساسي مؤخرًا، جعله لاعبًا غير قابل للرحيل حتى نهاية الموسم.

وأوضحت "ريليفو" أن أنشيلوتي بات مطمئنًا لأنه أوفى بوعده لسيبايوس بأن يكون لاعبًا مهمًا بعد تجديد عقده، رغم اعترافه في الموسم الماضي بأنه كان غير عادل معه لقلة الفرص التي حصل عليها.

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