مصرع عامل لحظة عبوره شريط السكة الحديد بسوهاج

لقى عامل مصرعه حال امتطائه دابة وعبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بعدما صدمه قطار أسوان - القاهرة بمركز المنشأة بسوهاج، مما أدى لوفاته ونفوق الدابة، وتم نقل الجثمان لمستشفى المنشأة المركزي.

قطار يدهس عامل حال امتطائه دابة بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد ورد محضرا من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد المنشاة باصطدام القطار أسوان - القاهرة علام ف ه م 45 عاما عامل ومقيم دائرة المركز حال امتطائه دابه وعبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور مما أدى لوفاته ونفوق الدابة وتم نقل الجثمان لمستشفى المنشاة المركزي



مصرع عامل ونفوق الدابة ونقل الجثمان لمستشفى المنشاة المركزي

أفاد شقيق المتوفى خالد 31 عاما عامل بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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