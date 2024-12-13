الجمعة 13 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أمن سوهاج يكشف لغز العثور على جثة طالب مذبوح داخل زراعات القصب

اللواء صبرى عزب مدير
اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها فى واقعة غياب طالب عن منزله لمدة 4 أيام وعثر عليه الأهالى عليه مذبوحا فى زراعات القصب بقرية الكشح بمركز دار السلام سوهاج. 

توصلت جهود البحث الجنائى أن وراء ارتكاب الواقعة “ويصا ر ب م”،32 عاما - عامل بمحل دواجن وتم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة نظرًا لمروره بضائقة مالية.

وأضاف أنه نظرًا لمعرفته بالمجني عليه حال عمله بأحد المقاهي التي يتردد عليها اختمر في ذهنه استدراج المجني عليه وتكبيله داخل زراعات القصب المتاخمة لمحل إقامتهما ومساومة والده علي مبلغ مالي نظير إعادته 

 أمن سوهاج يكشف واقعة ذبح طالب فى زراعات القصب بدار السلام سوهاج  

تلقى اللواء صبرى عزب  مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بقيام “عماد ج ب ج”،  40 عاما - عامل ومقيم دائرة المركز بغياب نجله  “شنودة”،  14 عاما - طالب ومقيم عن المنزل منذ تاريخ 9 الجاري ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك.
 استدراج المجنى عليه نظرًا لمروره بضائقة مالية وتكبيله داخل زراعات القصب

وتوصلت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة ويصا ر ب م 32 عاما عامل بمحل دواجن عقب استصدار إذن النيابة تم ضبط المتهم المذكور وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة نظرًا لمروره بضائقة مالية، وأضاف أنه نظرًا لمعرفته بالمجني عليه حال عمله بأحد المقاهي التي يتردد عليها تختمر في ذهنه استدراج المجني عليه وتكبيله داخل زراعات القصب المتاخمة لمحل إقامتهما ومساومة والده على مبلغ مالي نظير إعادته.

وقام بالاتصال بوالد بالمجني عليه تليفونيًا مدعيًا الجلوس والسهر رفقته وحال قيامه بتكبيله قاومه مما دعاه إلي التعدي عليه بسكين كانت بحوزته محدثًا إصابته بجرح ذبحي بالرقبة، مما أدى إلى وفاته والاستيلاء على هاتفه المحمول والتخلص من السكين المستخدمة بإلقائها بالترعة المجاورة للزراعات وبإرشاده تم العثور على الجثة بالزراعات المشار إليها وضبط الهاتف.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بسوهاج زراعات القصب مركز دارالسلام سوهاج مركز شرطة دارالسلام مركز دارالسلام أمن سوهاج

مواد متعلقة

إعلام سوهاج تنظم ورشة عمل لتدريب الطلاب علي تطبيقات الذكاء الاصطناعي

مديرية أوقاف سوهاج تتسلم 5 أطنان من لحوم الصكوك لتوزيعها على المستحقين

مدير الطب الوقائي يتفقد سير العمل بالحجر الصحي بمطار سوهاج الدولي

"كايرو ثري ايه للدواجن" تعزز طاقتها الإنتاجية.. الشركة تحصل على حق انتفاع مشروع إنتاج دواجن بمحافظة سوهاج باستثمارات 150 مليون جنيه

الأكثر قراءة

أخبار مصر: تدهور الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي، انقلاب جوي يضرب مصر، قفزة للدولار، صحيفة عبرية ترشح الجولاني لجائزة نوبل

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة بالأسواق

لم يشهده منذ شهر، قفزة مفاجئة في سعر الدولار بعد توقعات الفائدة الأمريكية

هيتقلب رأسا على عقب، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

الجولاني يدعو السوريين للنزول للميادين احتفالا بإسقاط نظام الأسد

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

ارتفاع البلطي ومفاجأة سارة عن المكرونة والمرجان، أسعار السمك في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تسجل 6.5 جنيه في سوق العبور

منوعات

المزيد

اعتقال خادمة قصر باكنجهام بعد خروج حفلة عيد ميلاد عن السيطرة

مصرع 6 أشخاص وإصابة 60 آخرين في حريق بدار للمسنين بالأردن

سبحان مغير الأحوال، الجولاني يقود سيارة في دمشق برفقة وفد تركي قطري (فيديو)

من الذهول إلى الغموض، ناسا تحقق في ملابسات تحطم مروحية "إنجينويتي" على المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

هيتقلب رأسا على عقب، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

إزاي تعرف رصيدك بمحفظة تذاكر المترو

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 12- 12 - 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قيمة الجوائز المالية لبطولة الإنتركونتننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة لنصرة أهل سوريا وحقن دمائهم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 13 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 13 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية