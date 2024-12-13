أمن سوهاج يكشف لغز العثور على جثة طالب مذبوح داخل زراعات القصب

كشفت الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها فى واقعة غياب طالب عن منزله لمدة 4 أيام وعثر عليه الأهالى عليه مذبوحا فى زراعات القصب بقرية الكشح بمركز دار السلام سوهاج.

توصلت جهود البحث الجنائى أن وراء ارتكاب الواقعة “ويصا ر ب م”،32 عاما - عامل بمحل دواجن وتم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة نظرًا لمروره بضائقة مالية.

وأضاف أنه نظرًا لمعرفته بالمجني عليه حال عمله بأحد المقاهي التي يتردد عليها اختمر في ذهنه استدراج المجني عليه وتكبيله داخل زراعات القصب المتاخمة لمحل إقامتهما ومساومة والده علي مبلغ مالي نظير إعادته

أمن سوهاج يكشف واقعة ذبح طالب فى زراعات القصب بدار السلام سوهاج

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بقيام “عماد ج ب ج”، 40 عاما - عامل ومقيم دائرة المركز بغياب نجله “شنودة”، 14 عاما - طالب ومقيم عن المنزل منذ تاريخ 9 الجاري ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك.

استدراج المجنى عليه نظرًا لمروره بضائقة مالية وتكبيله داخل زراعات القصب

وتوصلت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة ويصا ر ب م 32 عاما عامل بمحل دواجن عقب استصدار إذن النيابة تم ضبط المتهم المذكور وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة نظرًا لمروره بضائقة مالية، وأضاف أنه نظرًا لمعرفته بالمجني عليه حال عمله بأحد المقاهي التي يتردد عليها تختمر في ذهنه استدراج المجني عليه وتكبيله داخل زراعات القصب المتاخمة لمحل إقامتهما ومساومة والده على مبلغ مالي نظير إعادته.

وقام بالاتصال بوالد بالمجني عليه تليفونيًا مدعيًا الجلوس والسهر رفقته وحال قيامه بتكبيله قاومه مما دعاه إلي التعدي عليه بسكين كانت بحوزته محدثًا إصابته بجرح ذبحي بالرقبة، مما أدى إلى وفاته والاستيلاء على هاتفه المحمول والتخلص من السكين المستخدمة بإلقائها بالترعة المجاورة للزراعات وبإرشاده تم العثور على الجثة بالزراعات المشار إليها وضبط الهاتف.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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