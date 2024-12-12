ترامب يقرع أجراس بورصة نيويورك احتفالا باختياره شخصية العام على غلاف التايم (فيديو)

ترامب شخصية العام، اختارت مجلة تايم الأمريكية العريقة، الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، شخصية العام، ووضعت صورته على غلافها السنوي، باعتباره الشخصية الأكثر تأثيرا لعام 2024 على الأحداث في العالم.

مجلة تايم تختار ترامب شخصية العام 2024

واحتفالًا باختياره للمرة الثانية شخصية العام على غلاف الـ “تايم”، قرع ترامب جرس الافتتاح في بورصة نيويورك، برفقة بزوجته ميلانيا ترامب وعدد من مستشاريه.

يشار إلى أن هذه هى المرة الثانية التي تختار فيها مجلة التايم ترامب شخصية العام، بعدما اختارته في عام 2016 عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية للمرة الأولى، وانضم بذلك إلى 13 رئيسًا أمريكيا آخر، حصلوا على هذا التقدير، بما في ذلك الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.

تاريخ انتقادات ترامب مجلة تايم بسبب عدم اختياره شخصية العام

وهاجم ترامب في عام 2013، مجلة التايم، وصف وقتها القائمة السنوية للمجلة بأنها "مزحة وحيلة لمجلة ستموت قريبًا، مثل نيوزويك".

واشتكى ترامب فى عام 2015، من أنه لم يتم اختياره لـ غلاف مجلة التايم، التي ذهبت بدلًا من ذلك إلى المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل. لكنه استمر في وصف اختياره "شخصية العام" في 2016 بأنه "شرف عظيم".

وتذهب "شخصية العام" على غلاف التايم، إلى الشخصية التي تصنع الأخبار وأحداث العام، وفي الماضي قدمتها لشخصيات مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل، والملكة إليزابيث الثانية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم السوفيتي السابق جوزيف ستالين.

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