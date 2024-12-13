الجمعة 13 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

مترو الأنفاق: متابعة دورية لحركة تشغيل القطارت اليوم الجمعة

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
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 تابع المهندس على فضالى العضو المنتدب  للشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الأنفاق، حركة نقل الركاب على الخطوط لتقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة  ومتابعة حركة القطارات والتشغيل اليوم الجمعة. 

على صعيد آخر ارتفع عدد ركاب مترو الأنفاق خلال الأسبوع المنقضي، حيث نقل المترو، أكثر من 14 مليونا و700 ألف راكب على متن قطاراته، بارتفاع عن معدل ركاب الأسبوع الماضى بنحو نصف مليون راكب، وسط مساع للمترو لرفع مستوى الخدمة وتقليل معدل التقاطر.

 وتابعت إدارة مترو الأنفاق انتظام حركة القطارات على المحطات كافة، وعقد المهندس علي فضالي العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اجتماعا بقيادات المترو لمناقشة الاستعدادات الخاصة للعام الدراسي. 

 

صبرة: متابعة كثافات المحطات

 وتابع المهندس خالد صبرة  رئيس مجلس إدارة مترو الأنفاق  حركة تشغيل المترو، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الأعطال وسرعة التعامل معها إن وجدت.

كما شدد صبرة  على أهمية متابعة الركاب وكثافات المحطات لسرعة التدخل بتشغيل قطارات إضافية حال وجود كثافة بأي من المحطات.

 

 عدد ركاب مترو الأنفاق خلال أسبوع  

ومن ناحية أخرى، بلغت أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال الأيام السبع  الماضية  14 مليون و500 ألف راكب على الخطين الأول والثانى من خطوط المترو.

وبلغ عدد ركاب الخط الأول  8 ملايين و500  ألف راكب والخط الثاني شبرا - المنيب  6 مليون راكب و200 ألف. 

وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق: إن المترو يعمل على تقديم أفضل خدمة للراكب، سواء ارتفعت أعداد الركاب أو انخفضت، والمترو يعمل بكامل طاقته لتقديم أفضل خدمة. 

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للشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الانفاق حركة تشغيل المترو المهندس خالد صبره على فضالى العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الانفاق

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