الجمعة 13 ديسمبر 2024
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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مدارسة في حلوان

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

انتدبت نيابة حلوان الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل إحدى المدارس، بالشارع الغربي بمدينة حلوان، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية، التي نجحت في إخماد الحريق، دون وقوع خسائر بشرية.

وبفحص آثار الحريق من قبل قوات المعمل الجنائي والبحث الجنائي تبين أن سبب الحريق اشتعال النيران في مخلفات موجودة داخل المدرسة مما تسبب في الحريق والتهام بعض المقاعد بفناء المدرسة.

 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل إحدى المدارس بمدينة حلوان، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية التي سيطرت عليه وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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المعمل الجنائي الحماية المدنية حلوان غرفة عمليات الحماية المدنية

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