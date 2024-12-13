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ثقافة وفنون

نجوى فؤاد: الراقصات الأجانب لبسهم فاضح وسيطروا على الساحة في مصر

الفنانة نجوى فؤاد،
الفنانة نجوى فؤاد، فيتو

نجوى فؤاد، قالت الراقصة والفنانة نجوى فؤاد: "هاجمت الراقصات الأجانب بسبب ملابسهم الفاضحة وأنا غير راضية عن ذلك".

 

خطأ نجوى فؤاد الوحيد

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "حلوة الحياة" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "في بداية مشواري الفني خاصة الرقص عندما كان عمري 15 سنة وغلطت مرة في لبس الرقص اللى كنت بلبسه، ومحدش وجهني للنصح وقتها".

 

وتابعت نجوى فؤاد: "غلطتي الوحيدة لما لبست مرة لبس أظهر رجلي عارية، إنما دلوقتي الراقصات الأجنبيات الجسد بتاعهم كله باين وهذا ليس الرقص الشرقي".

 

طابع الرقص في العالم

وواصلت: "الهند غزت العالم برقصها، وروسيا كان لها شكل وطابع في الرقص، وفلسطين والأردن ولبنان وتونس  كل دولة لها ثقافة وطابع معين في شكل الرقص، احنا ثقافتنا في الرقص ممتدة منذ الفراعنة زي اللى قدمته الفرق القومي وفرقة رضا وجميعها محترمة، مينفعش السائح يشوف الرقاصة عندنا دلوقت عريانة".

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سيطرة الراقصات الأجنبيات على الساحة في مصر

وأكملت: "الراقصات الأجنبيات سيطروا على الساحة في مصر، ومفيش مصريات دلوقت بشوفهم وربنا يرزقنا باتنين 3 راقصات مصريات غاويين الرقص الشرقي القديم بتاعنا".

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