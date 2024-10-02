نجوى فؤاد: معاش نقابة الممثلين لا يكفي نملة
أكدت الفنانة نجوى فؤاد أن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي تواصل معها للاطمئنان عليها، ولكنه أخبرها أنه لا يستطيع مساعدتها إلا بمعاش النقابة فقط.
تصريحات نجوى فؤاد
وقالت نجوى فؤاد في تصريحات خاصة لـ فيتو: “النقيب بلغني إن ليا معاش 600 جنيه كل شهر، فشكرته وانتهى الحوار بينا”، مشيرة إلى أن المعاش الذى تحدث عنه الفنان أشرف زكي “لا يكفى نملة على وجهة الأرض في الوقت الحالي”.
وأضافت أن هناك عددًا كبيرًا من الفنانين يسألون عليها حاليًا، ويطمئنون على حالتها كل يوم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.