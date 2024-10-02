نجوى فؤاد: معاش نقابة الممثلين لا يكفي نملة

أكدت الفنانة نجوى فؤاد أن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي تواصل معها للاطمئنان عليها، ولكنه أخبرها أنه لا يستطيع مساعدتها إلا بمعاش النقابة فقط.

تصريحات نجوى فؤاد

وقالت نجوى فؤاد في تصريحات خاصة لـ فيتو: “النقيب بلغني إن ليا معاش 600 جنيه كل شهر، فشكرته وانتهى الحوار بينا”، مشيرة إلى أن المعاش الذى تحدث عنه الفنان أشرف زكي “لا يكفى نملة على وجهة الأرض في الوقت الحالي”.





وأضافت أن هناك عددًا كبيرًا من الفنانين يسألون عليها حاليًا، ويطمئنون على حالتها كل يوم.