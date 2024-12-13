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رياضة

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام رينجرز بالدوري الأوروبي

توتنهام، فيتو
توتنهام، فيتو

فرض رينجرز الإسكتلندي التعادل الايجابي 1-1 على فريق توتنهام هوتسبير في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس بالجولة السادسة في الدوري الأوروبي.

 

تقدم رينجرز في الدقيقة 47 من أحداث الشوط الثاني، عن طريق حمزة إكمان وتعادل فريق توتنهام عن طريق  ديان كولوسيفسكي بالدقيقة 75.

 

وبهذا التعادل يحتل فريق رينجرز المركز الثامن برصيد 11 نقطة، بينما يحتل فريق توتنهام المركز التاسع برصيد 11 نقطة.

 

نظام بطولة الدوري الأوروبي

وأصبحت مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي عبارة عن دوري تضم 36 فريقًا، يواجه كل فريق ثمانية فرق مختلفة أربعة على أرضه وأربعة خارجها.

وتتقدم الفرق الثمانية الأولى بشكل عام مباشرة إلى دور الستة عشر والفرق التي تنتهي من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين ستتنافس في مرحلة خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائزون إلى دور الستة عشر، ومن ثم يتم لعب دور خروج المغلوب مباشرة.

 

والفرق التي تنتهي في المركز الخامس والعشرين أو أقل في مرحلة الدوري، سيتم إقصاؤها.

وسيتم تصنيف الفرق في أربعة أوعية، وسيتم بعد ذلك سحب كل فريق ضد خصمين من كل وعاء، أحدهما سيلعب على أرضه والآخر خارج أرضه.

في مرحلة الدوري، لا يمكن للفرق مواجهة خصوم من بلدها ويمكن بحد أقصى مواجهة فريقين من نفس البلد.

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