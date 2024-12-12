تشكيل فريق زد لمباراة غزل المحلة في كأس الرابطة

كأس الرابطة، أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق زد، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه فريق غزل المحلة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم في نسختها الرابعة.

ويتواجد غزل المحلة وزد في المجموعة الثانية التي تضم 5 فرق وهي؛ المصري، سيراميكا، غزل المحلة، البنك الأهلي، وزد.

تشكيل زد أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: مصطفى العش، محمد إسماعيل، علي جمال، محمد أشرف.

خط الوسط: بيتر موتوموسي، أحمد الصغيري، عبد الرحمن البانوبي، مصطفى زيكو.

خط الهجوم: شادي حسين، عبد الرحمن عماد.

مكافأة مالية لبطل كأس رابطة الأندية

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد حددت مكافأة مالية قدرها مليون و500 ألف جنيه مكافأة لبطل كأس رابطة الأندية فى الموسم الجديد 2024 - 2025، على أن يحصل الوصيف على مليون جنيه، كما يحصل كل ناد مشارك على 100 ألف جنيه.

الفرق المتوجة بالنسخ السابقة من كأس الرابطة

وحصد فريق مودرن سبورت اللقب فى نسخته الأولى موسم 2021 - 2022 وفريق سيراميكا تمكن من التتويج بالكأس موسمين على التوالي 2022 - 2023، 2023 - 2024.

وكان فريق مودرن سبورت “فيوتشر سابقا” توج بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1.

بينما فاز سيراميكا بآخر نسختين بعدما تغلب في النسخة الثانية للبطولة على المصري بالمباراة النهائية بنتيجة 4-1، بينما تغلب في النسخة الأخيرة على طلائع الجيش بنتيجة 3-1.

نظام النسخ السابقة من كأس الرابطة

يذكر أن النسخة الأولى لموسم 2021-22 شهدت تقسيم الـ 18 فريقا على 3 مجموعات بواقع 6 في كل مجموعة مع تأهل متصدري الترتيب بالإضافة لأفضل مركز ثاني للمربع الذهبي.

وفي النسخة الثانية لموسم 2022-23 اعتذر الأهلي عن عدم المشاركة وأقيمت البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وفي النسخة الماضية وبعد اعتذار الأهلي والزمالك عن عدم المشاركة، قُسمت الفرق الـ 16 على 4 مجموعات تأهل منها الأول والثاني لربع النهائي بنظام خروج المغلوب لتحديد البطل.

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