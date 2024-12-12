إعلام سوهاج تنظم ورشة عمل لتدريب الطلاب علي تطبيقات الذكاء الاصطناعي

نظمت كلية الآداب بجامعة سوهاج، برعاية الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، والدكتور محمد توفيق عميد كلية الآداب يومًا عمليًّا حافلًا للإبداع والابتكار لطلاب الفرقة الأولى بقسم الإعلام. جاء هذا اليوم في إطار سعي الكلية الدائم لتطوير مهارات طلابها وتزويدهم بأحدث الأدوات التقنية اللازمة لسوق العمل.

وشهد اليوم عرضًا مبهرًا لمجموعة متنوعة من البوسترات التي أعدها الطلاب، والتي عكست مدى فهمهم العميق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الإعلام، فقد شملت البوسترات نماذج إبداعية في مجالات التسويق الرقمي، وتصميم الجرافيك، وإنتاج المحتوى المرئي، وغيرها. وقد أظهر الطلاب قدرة كبيرة على توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، وتوليد الأفكار الإبداعية، وتصميم حملات تسويقية فعالة.

الجدير بالذكر أن الذكاء الاصطناعي بات يلعب دورًا محوريًّا في صناعة الإعلام، حيث يساهم في تسهيل العديد من المهام، مثل إنتاج الأخبار، وتحرير الفيديوهات، وتحليل مشاعر الجمهور. كما أنه يفتح آفاقًا جديدة أمام الإعلاميين، تمكنهم من تقديم محتوى أكثر تخصيصًا وجاذبية للجمهور.

وفي هذا السياق، أثنت الدكتورة فاطمة الزهراء صالح، رئيسة قسم الإعلام، على الجهود المبذولة من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدةً أن هذا اليوم يعد خطوة مهمة في مسيرة تطوير قسم الإعلام ورفع كفاءة خريجية. وأشارت الدكتورة فاطمة إلى أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال الإعلام، وتزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة للعمل في هذا المجال الواعد.

وفي ختام هذا اليوم المميز، قدم الدكتور السيد عاطف السيد، المشرف على التدريب العملي للطلاب، الشكر والتقدير لجميع المشاركين، مؤكدًا أن هذه الأنشطة تأتي تتويجًا لجهود هيئة التدريس في تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لسوق العمل. وأكد علي أن هذه التدريبات أتت في ضوء القسم علي تطوير مهارات الطلاب الذين أشادوا بالمستوى المتميز الذي وصل إليه الطلاب، مؤكدين أن هذا التدريبات تعد خطوة مهمة في مسيرة تأهيل كوادر إعلامية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وهذه الأنشطة، تؤكد كلية الآداب بجامعة سوهاج ريادتها في مجال التعليم الإعلامي، وتساهم في بناء جيل جديد من الإعلاميين القادرين على صناعة محتوى إعلامي مبتكر ومؤثر.

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