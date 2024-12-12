القنصل الروسي يفتتح معرض لوحات رحلة إلى الشرق بأوبرا الإسكندرية

افتتح القنصل الروسي كارين فاسيليان، معرض فني بعنوان "رحلة إلى الشرق" في دار الأوبرا بالإسكندرية، مساء الخميس، عن أعمال الفنان التشكيلي "فاسيلي ديميترييفيتش بولينوف" خلال رحلته للشرق الأوسط في القرن التاسع عشر،و تتضمن 100 لوحة له.

شارك الإفتتاح أرسيني ماتيوسشينكو مدير البيت الروسي بالإسكندرية والدكتورة ناتاليا بولينوفا، خبيرة المتاحف الروسية ومديرة متحف الدولة التذكاري للتاريخ والفنون والطبيعة.

وقال القنصل الروسي، إن الفنان التشكيلي الروسي فاسيلي ديميترييفيتش بولينوف عاش في مصر ولوحاته مستوحاه من خلال رحلاته إلي سوريا وفلسطين، في القرن التاسع عشر.

وأكد أرسيني ماتيوسشينكو مدير البيت الروسي بالإسكندرية، أن هناك تطورًا كبيرًا فى العلاقات بين روسيا ومصر خاصة في المجالات الفنية والثقافية مشيرا إلى وجود تواصل مع عدد كبير من المؤسسات الثقافية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين.

فيما قالت الدكتورة ناتاليا بولينوفا، خبيرة المتاحف الروسية ومديرة متحف الدولة التذكاري للتاريخ والفنون والطبيعة، إن العلاقات الروسية المصرية قديمة وذات عمق زمني، وأنه علي مدار تاريخ طويل مشترك كان هناك مشروعات ثقافية روسية في مصر وحاليا مشروع الضبعة النووي حيث توجد العديد من الأسر الروسية.

و أوضحت أنه عاش بولينوف في قلب روسيا وكان يعشق مصر، وهو كفنان كان يبحث عن الألوان المبهجة في لوحاته وكان يستوحي ذلك من الشرق وجماله، فقرر أن يزور مصر وسوريا وفلسطين، وزار الأماكن المقدسة.

وأضافت أن هناك خطة لإقامة عدد من المعارض بمشاركة فنانين روسيين، تتناول لوحاتهم موضوعات عن الشرق، وخاصة مصر وأهم معالمها الثقافية والتاريخية.

وأشارت بولينوفا إلى أن هناك عددًا من الفنانين الروس يحملون حبًا كبيرًا لمصر، وهو ما يتضح من خلال أعمالهم الفنية ولوحاتهم.

و أضافت بولينوفا أن مدينة الإسكندرية تعد واحدة من أهم المراكز الثقافية في مصر، حيث تحتوي على مواقع ثقافية هامة مثل مكتبة الإسكندرية ودار الأوبرا وغيرها.

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