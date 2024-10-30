الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رياضة

برشلونة يدرس تجديد عقد بينيا

برشلونة
برشلونة

 كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء،  أن برشلونة يدرس بجدية تجديد عقد أحد نجوم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

 

ويقدم برشلونة مستويات مميزة هذا الموسم، على صعيد الدوري ودوري أبطال أوروبا، تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك.

برشلونة يدرس تجديد عقد بينيا

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة سعيد بالمستويات التي يقدمها الحارس إيناكي بينيا، ويسعى لتجديد عقده خلال المرحلة المقبلة.


وأضافت الصحيفة، أن النادي كان متخوفا من الاعتماد على بينيا، بعد إصابة الحارس الأساسي مارك أندريه تير شتيجن لكن فليك وثق فيه وأعطاه 3 مباريات كبيرة متتالية ضد إشبيلية وبايرن ميونخ وريال مدريد، وبالفعل فاز بها نادي برشلونة جميعا ولم تستقبل شباكه سوى هدفين. 

 

ورغم إدراكه لبعض الانتقادات التي تلقاها، فقد دعمه زملاؤه في الفريق وكانوا سعداء جدا بطريقته في الاستجابة، كما أشاد فليك بشخصيته.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة ينوي تجديد عقد بينيا الذي ينتهي في صيف 2026، خاصة أنه في يونيو المقبل سيدخل موسمه الأخير.

ومع احتمالية أن يتأخر تعافي تير شتيجن حتى بداية الموسم المقبل، فإن برشلونة قرر التجديد لبينيا والإبقاء عليه.

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