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أخبار مصر

تحويل مسار 23 رحلة وتأخر إقلاع 9 في مطار القاهرة بسبب الشبورة

مطار القاهرة
مطار القاهرة
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 شهد مطار القاهرة الدولي صباح اليوم شبورة مائية كثيفة وصلت في بعض الفترات إلى حد الضباب، مما أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية والتي أثرت بدورها على عمليات الإقلاع والهبوط لبعض الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى المطار.

وتم التعامل مع هذا الموقف باحترافية عالية من خلال قيام غرفة الأزمات والطوارئ بمركز العمليات التابع لشركة ميناء القاهرة الجوي، بالتنسيق والتعاون الفعال مع غرفة العمليات بشركة مصر للطيران، هذا إلى جانب التنسيق التام والمستمر مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لدراسة التحليلات والتنبؤات الجوية علي مدار الساعة.

وفي ضوء ذلك، تم تحويل مسار(23) رحلة دولية قادمة إلى مطار القاهرة الدولي وتغير مسارها للهبوط في مطارات داخلية بديلة؛ وهي: مطار برج العرب، وشرم الشيخ، والغردقة، والأقصر.

وفيما يتعلق بالرحلات الجوية المغادرة من مطار القاهره الدولى، فقد تم تأخير موعد إقلاعها والبالغ عددها (9) رحلات جوية بسبب تأثرها بالظروف الجوية، هذا وقد تم التنسيق الفعال بين رجال المراقبة الجوية وضباط الإرشاد الجوي لضمان مرونة حركة الطائرات على أرض المطار، حيث تم توجيه الطائرات بإستخدام سيارات الإرشاد لضمان تنظيم عمليات الإقلاع والهبوط بأعلى مستوى من المهنية والكفاءة.

وتابع الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، كافة الاجراءات المُتخذة اولًا بأول للإطمئنان على انسيابية ومرونة حركة التشغيل والطائرات بسلام في مطار القاهره الدولي، مؤكدًا على أن الوزارة تعمل في ضوء خطة استباقية للتعامل مع مثل هذه الظروف من خلال التنسيق المشترك والدائم مع جميع الجهات المعنية، مشددًا بأن الأولوية القصوى التي نضعها في مقدمة الاعتبارات هي ضمان سلامة المسافرين والطائرات، مع الحفاظ على استئناف الحركة الجوية فى أقرب وقت ممكن.

وتم التنسيق مع المطارات البديلة فور تحسن الظروف الجوية وتم عودة جميع الرحلات الجوية التي تم تحويلها إلى مطار القاهرة بسلامة الله، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان.

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