أبو سفيان بن أمية، تفاصيل دور العمر في تاريخ الفنان الراحل فتحي الهداوي

غيب الموت الفنان والممثل التونسي القدير فتحي الهداوي، الذي وافته المنية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 بعد رحلة مع المرض.

دور العمر في تاريخ الراحل فتحي الهداوي

وعقب رحيله المفاجئ مساء اليوم، استعاد الجمهور أبرز اللقطات الفنية التي جسدها “الهداوي” طوال مسيرته التمثيلية الثرية، إذ يعتبر الراحل من أيقونات الدراما التونسية والعربية، وعمل في التلفزيون والمسرح وفي السينما العربية والأوروبية والسورية.

ومع تداول الجمهور لأبرز أدائات فتحي الهداوي التمثيلية تصدر المشهد الأسطوري الذي قدمه ضمن أحداث مسلسل التاريخ الديني “مسلسل عمر” الذي استطاع أن يترجم من خلال تجسيده لشخصية أبو سفيان بن أمية الصراع النفسي الداخلي للإنسان عندما يتبدل أمامه الزمان والمكان والدين والدنيا، فيقف حائرا وعاجزا وغاضبا أيضا، ويجد نفسه ما بين إنكار نفسه أو إنكار ما يدور حوله وما يتغير به كل شيء يمر بجانبه.

ومضات من مسيرة الفنان الراحل

يشار إلى أنه قد بدأ الهداوي رحلته في المسرح في مدرسة ابن شرف تحت إشراف المخرج حمادي مزي، ثم التحق بمجموعة المسرح المثلث مع الأستاذ المسرحي الحبيب شبيل، ليكون لاحقا عنصرا من عناصر مجموعة المسرح الجديد مع المخرج التونسي الفاضل الجعايبي والمخرج الفاضل الجزيري والممثلة التونسية جليلة بكار وغيرهم من القامات المسرحية التونسية، ليلتحق فيما بعد بالمعهد العالي للفنون المسرحية في تونس حيث تخرج سنة 1986.

جسد الهداوي الأدوار المركبة، حيث وصفه النقاد بأنه متقمص بارع مثل في عدة أعمال مسرحية أهمها “العوادة” و”عرب”، اقتبست فيما بعد في عمل سينمائي يحمل العنوان ذاته وحاز فيه فتحي الهداوي على دور البطولة.

دخل الهداوي منذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينيات عالم السينما والتلفزة بمسيرة درامية حافلة بالأعمال التونسية والعربية والأجنبية، شارك من خلالها في فيلم "حلفاوين" للمخرج فريد بوغدير وفيلم "صفائح من ذهب" للمخرج النوري بوزيد عام 1986.

وتعامل الهداوي خلال مسيرته مع مخرجين أجانب من فرنسا وإيطاليا، أشهرهم المخرج الفرنسي سارج مواتي والمخرج الإيطالي فرانكو روسي.

كما لمع نجمه في الأعمال الرمضانية حيث حاز بفضل موهبته على مكانة كبيرة في المشهد الدرامي التلفزي التونسي بداية من الموسم الرمضاني عام 1991 في مسلسل “ليام كيف الريح” للمخرج صلاح الدين الصيد، ثم في المسلسل الشهير “غادة” عام 1992.

كما كان لفتحي الهداوي دور البطولة في مسلسل “العاصفة” للمخرج عبد القادر الجربي عام 1993، ثم مسلسل “الحصاد” عام 1994 إلا أنه شهرته الواسعة كانت بعد آدائه دور رئيف في المسلسل الدرامي الشهير “صيد الريم” عام 2008، ثم “ناعورة الهواء” في الموسمين الرمضانيين في 2014 و2015.

وقد حاز الهداوي على عدد من الجوائز في مهرجانات محلية ودولية، آخرها جائزة أفضل ممثل في مهرجان وهران للفيلم العربي عام 2013 في الجزائر.

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