الخميس 12 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

رئيس مركز القدس: نتنياهو يرغب في استسلام المقاومة بغزة ولا يريد صفقة تبادل للأسرى

نتنياهو رئيس حكومة
نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إنّ رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لا يرغب في وقف الحرب، بل يسعى لإخضاع المقاومة الفلسطينية في غزة للاستسلام.

حرب إسرائيل على سوريا

وأضاف عوض، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو يرى في الحرب استثمارًا استراتيجيًا كبيرًا، حيث يُلاحظ أن إسرائيل تشن حربًا على سوريا وتحتل بعض المواقع هناك، مما يدل على رغبة نتنياهو في توسيع دائرة الحرب في الشرق الأوسط.

صفقة تبادل الأسرى

وأشار إلى أن صفقة تبادل الأسرى لن تتم خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، معتبرًا أن علينا الانتظار حتى وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض؛ لمعرفة ما إذا كانت صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار ستتحقق أم لا.

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العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكد "الإدارة الأمريكية الحالية شريكة في الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث إن التوسع الإسرائيلي في المنطقة لا يمكن أن يتم إلا بغطاء أمريكي". 

وأضاف أن الإدارة الأمريكية كانت الداعمة الأولى لإسرائيل في حربها على قطاع غزة والجنوب اللبناني.

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