التنمية الصناعية تناشد المستثمرين بسرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة أو تقسيطها

أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بيانا إعلاميا تناشد فيه المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضٍ/وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة، أو تقسيطها.

وقال البيان: إن ذلك من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقى الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك خلال مدة (15يوم) من تاريخ الإعلان.

وأشار بيان التنمية الصناعية، إلى أنه فى حالة عدم الاستجابة سوف تتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا.. لإعادة طرحها لمستثمرين جادين.. مع قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.

مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين هيئتي التنمية الصناعية والاستثمار

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون للترويج الصناعي للمدينة؛ داخليا وخارجيا، وذلك بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية من جانب، وكل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز التمثيل التجاري من جانب آخر، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

مؤتمر الطرح الأول للمصانع الجاهزة للمنتجات الجلدية بمدينة الجلود في منطقة الروبيكي

ووقع البروتوكول كل من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتنمية الاستثمار داخليا

ويهدف البروتوكول إلى الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتنمية الاستثمار داخليا، من خلال الاستفادة من جميع مكاتب الاستثمار داخل مصر، وكذلك الاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري بالخارج؛ من أجل جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون القائم، لدعم وتعزيز تلك الجهود للتعريف بالفرص الاستثمارية المتنوعة والمتاحة بالقطاعات الصناعية المختلفة في مصر، ومن بينها مدينة الجلود بالروبيكي.

ووفقا للبروتوكول الموقع، ستعمل الهيئة العامة للاستثمار وجهاز التمثيل التجاري على تكثيف الجهود المبذولة من أجل مساندة الترويج للمشروعات والتعريف بالفرص الاستثمارية الصناعية، ومن بينها الترويج للطروحات الخاصة بمدينة الجلود بالروبيكي، بين أوساط المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية، في العديد من الدول المستهدفة، إلى جانب السعي لتنظيم فعاليات دولية مشتركة وتقديم الدعم اللوجستي للشركات الاستثمارية في مصر.

كما يقضي البروتوكول بتوحيد جهود الأطراف من خلال لجنة تنفيذية مشتركة تنعقد بصفة دورية لتحقيق تلك الأهداف.

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