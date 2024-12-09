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أخبار مصر

مدبولي يشهد الإعلان عن الطرح الأول للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود بالروبيكي

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
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شهد  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم الإعلان عن الطرح الأول للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود بالروبيكي، وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما شهد مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون للترويج للمدينة على المستوى الدولي.

 طرح المجموعة الأولى من مصانع الدباغة الجاهزة بمدينة الجلود بالروبيكي

وأعلن الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن تسليم 21 مدبغة كاملة المستندات لأصحابها، مشيرًا إلى طرح المجموعة الأولى من مصانع الدباغة الجاهزة، والتي تشمل 43 مصنعًا مجهزًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

وأوضح الوزير أن المرحلة الثالثة من مدينة الجلود تستهدف تعزيز القدرات الصناعية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير خطوط الإنتاج، مؤكدًا أن هذا الطرح يهدف إلى تشجيع الاستثمار في صناعة الجلود وخدمة المستثمرين.

وأضاف الوزير أن باب سحب كراسات الشروط والتقديم إلكترونيًا على المنصة سيكون مفتوحًا خلال الفترة من 11 إلى 25 ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أن المصانع المطروحة تتميز بمساحات متنوعة لتلبية احتياجات كافة المستثمرين.

 توقيع مذكرة تفاهم جديدة للترويج لمدينة الجلود بالروبيكي في الأسواق العالمية

وفي ختام كلمته، أعلن كامل الوزير عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة للترويج لمدينة الجلود بالروبيكي في الأسواق العالمية، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة لزيادة التصدير وتعزيز مكانة مصر في صناعة الجلود.

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