مزامير داوود، خريطة التلاوات المرتلة اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، الجمعة، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها.

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من سورة مريم 5 ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 30ق.



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورتى الزمر/القمر 30 ق



وتذاع الساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة والتلاوة هذه المرة للشيخ محمود على البنا



شعائر صلاة الجمعة

و تنقل شعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، وفيها قارئًا للجمعة الشيخ محمود الطوخي.

الخطيب فضيلة الدكتور حسن الصغير .



يقدمها عماد عطية على القناة الأولى المصرية شاشات التليفزيون وموجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة المصرية.



من إخراج جمال السعيد جمال السعيد علي جمال السعيد.



12:36 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود إسماعيل الشريف وماتيسرمن سورة الأنفال 30ق.



13:14 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ السيد متولى عبدالعال وما تيسر من سورة الأنعام 15ق.



13:39 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ سيد عطية ندا وما تيسر من سورة الحجرات 15ق



أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ طه أبوكريشة ق الساعة 14:43.



مصحف مجود للشيخ محمد صديق المنشاوى من سورة الصافات 30ق



16:24 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع/ وما تيسر من سورة البقرة 15ق.



17:00قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد السيد ضيف وما تيسر من سورة النمل 30ق.



17:35 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد عطية حسب/ وما تيسر من سورة المؤمنون 15ق.

18:24 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورة فاطر 30ق.



19:38 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد عبدالحليم سلامة وما تيسر من سورة آل عمران 30ق.



22:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة المائدة 30ق.



9:15 أمسية دينية مسجلة من مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي تلاوة الشيخ أحمد عوض أبو فيوض وكلمة الشيخ حاتم البرى وابتهالات للشيخ ابراهيم السيد راشد والأمسية من اعداد وتقديم عمر سلامة



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل /وما تيسر من سور الحجرات- الحاقة- الشمس 42ق.



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد أبوالمعاطى/ وما تيسر من سورتى فصلت/الشورى 44ق.



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ /عبداللطيف الديش وما تيسر من سورة المؤمنون 15ق.



2:24 (بعد منتصف الليل) للشيخ / على حجاج السويسي وما تيسر من سورة طه 15ق.



3:48 (بعد منتصف الليل) للشيخ منصور الشامي الدمنهوري وماتيسر من سورة يوسف 30ق.



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