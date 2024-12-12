الخميس 12 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

ومضات من مسيرة الفنان التونسي الراحل فتحي الهداوي

فتحي الهداوي، فيتو
فتحي الهداوي، فيتو

غيب الموت الفنان والممثل التونسي القدير فتحي الهداوي  الذي وافته المنية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 بعد رحلة مع المرض.

ومضات من مسيرة الفنان الراحل

وقد بدأ الهداوي رحلته في المسرح في مدرسة ابن شرف تحت إشراف المخرج حمادي مزي، ثم التحق بمجموعة المسرح المثلث مع الأستاذ المسرحي الحبيب شبيل، ليكون لاحقا عنصرا من عناصر مجموعة المسرح الجديد مع المخرج التونسي الفاضل الجعايبي والمخرج الفاضل الجزيري والممثلة التونسية جليلة بكار وغيرهم من القامات المسرحية التونسية، ليلتحق فيما بعد بالمعهد العالي للفنون المسرحية في تونس حيث تخرج سنة 1986. 

جسد الهداوي الأدوار المركبة، حيث وصفه النقاد بأنه متقمص بارع مثل في عدة أعمال مسرحية أهمها “العوادة” و”عرب”، اقتبست فيما بعد في عمل سينمائي يحمل العنوان ذاته وحاز فيه فتحي الهداوي على دور البطولة.

دخل الهداوي منذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينيات عالم السينما والتلفزة بمسيرة درامية حافلة بالأعمال التونسية والعربية والأجنبية، شارك من خلالها في فيلم "حلفاوين" للمخرج فريد بوغدير وفيلم "صفائح من ذهب" للمخرج النوري بوزيد عام 1986.

وتعامل الهداوي خلال مسيرته مع مخرجين أجانب من فرنسا وإيطاليا، أشهرهم المخرج الفرنسي سارج مواتي والمخرج الإيطالي فرانكو روسي. 

كما لمع نجمه في الأعمال الرمضانية حيث حاز بفضل موهبته على مكانة كبيرة في المشهد الدرامي التلفزي التونسي بداية من الموسم الرمضاني عام 1991 في مسلسل “ليام كيف الريح” للمخرج صلاح الدين الصيد، ثم في المسلسل الشهير “غادة”  عام 1992. 

كما كان لفتحي الهداوي دور البطولة في مسلسل “العاصفة” للمخرج عبد القادر الجربي عام 1993، ثم مسلسل “الحصاد” عام 1994 إلا أنه شهرته الواسعة كانت بعد  آدائه دور رئيف في المسلسل الدرامي الشهير “صيد الريم” عام 2008، ثم “ناعورة الهواء” في الموسمين الرمضانيين في 2014 و2015.

وقد حاز الهداوي على عدد من الجوائز في مهرجانات محلية ودولية، آخرها جائزة أفضل ممثل في مهرجان وهران للفيلم العربي عام 2013 في الجزائر. 

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