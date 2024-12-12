أستاذ علاقات دولية: إخراج تحرير الشام من قوائم الإرهاب يخدم المصلحة الأمريكية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية: إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تخدم سوى مصالحها في المقام الأول، فهي لن تُقبل على خطوة إخراج هيئة تحرير الشام من قوائم المنظمات الإرهابية إلا في حالة كان الأمر يخدم مصالحها في سوريا.

مصلحة أمريكا في سوريا

وأضاف فارس خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية: يمكن الاستشهاد بما حدث للحوثيين الذين أدخلتهم أمريكا قوائم الإرهاب ثم أخرجتهم وفي الآخير ضمتهم للقائمة، وبالتالي المواقف تتغير حسب المصلحة ورؤية الولايات المتحدة في كيفية تحقيق ما ترجو إليه في منطقة الشرق الأوسط.

الاتهامات الموجهة لـ أحمد الشرع بالعراق

وتابع: إن هيئة تحرير الشام في الأساس إرهابية ولا أحد يستطيع إنكار ذلك، فهناك الكثير من التهم التي وجهت بشكل مباشر لـ أحمد الشرع «أبو محمد الجولاني»، وهناك كثير من أحكام الإعدام والاتهامات التي وجهت له في العراق في الفترة بين 2012 حتى 2017 خاصة بالاختفاء القسري والتعذيب والعمل على تَكْديرالسلم والأمن في كثير من الدول المحيطة، خاصة أنه كان ينتمي إلى داعش وجبهة النصرة والقاعدة.

صورة الإرهابي الجولاني

وأشار إلى أن «الجولاني» يقدم لنا صورة للإرهابي الذي لا يجب وصفه بـ«الإرهابي»، وهذه هي النظرة المختلفة التي تحاول الإدارة الأمريكية أن تخرج بها أحمد الشرع في صورة جديدة للعالم.

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