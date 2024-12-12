الخميس 12 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

مستشار الأمن القومي الأمريكي يكشف عن جهود مع مصر لوقف إطلاق النار بغزة هذا الشهر

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، إنّ نظام بشار الأسد في سوريا انتهى، مشيرًا إلى أنّ ميزان القوى في الشرق الأوسط تغير تماما.

الإفراج عن المحتجزين في غزة

وأضاف "سوليفان"، في مؤتمر صحفي، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، لا يزال ملتزما بعدم السماح لـإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان للإفراج عن كل المحتجزين في قطاع غزة.


تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني 

وتابع: "ناقشت مع نتنياهو سبل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، وزيارة إلى القاهرة والدوحة تهدف إلى التوصل لاتفاق في غزة خلال هذا الشهر".

وقال سوليفان خلال كلمة له من السفارة الأمريكية بالأراضى المحتلة، بعد انتهاء لقائه بـ"نتنياهو":" سأغادر من هنا إلى الدوحة وبعدها القاهرة لاستمرار جهودنا للإفراج عن الرهائن، و اتفاق وقف إطلاق النار سيسمح بإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة"، مؤكداً " سأذهب للدوحة والقاهرة لسد الثغرات النهائية بشأن صفقة غزة".

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قدرات حزب الله العسكرية


وواصل: "حزب الله لم يعد بإمكانه إعادة بناء قدراته العسكرية، ولا أعتقد أن نتنياهو ينتظر وصول ترامب للسلطة من أجل عقد اتفاق المحتجزين في غزة".

 

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البيت الأبيض بشار الأسد إيران سوريا الشرق الأوسط حزب الله

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