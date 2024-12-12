مترو الأنفاق يستعد لرأس السنة الميلادية 2025 بهذه الإجراءات

بدأت وسائل النقل وفي مقدمتها مترو الانفاق الاستعداد المكثف لاستقبال العام الميلادي الجديد واحتفالات رأس السنة، من خلال إجراءات تأمينية وأمنية مشددة، استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة.

وعقدت شركة المترو وهيئة السكك الحديدية، اجتماعا مع قيادات شرطة النقل ومباحث مترو الأنفاق لبحث خطط التأمين بالتعاون مع شرطة النقل ومباحث السكك الحديدية، لمنع أي محاولة لتهديد سلامة الركاب خلال احتفالات رأس السنة.

مد تشغيل المترو فى راس السنة

وشملت استعدادات المترو لراس السنة دراسة مد تشغيل المترو بعد منتصف الليل فى هذا اليوم، ومن المتوقع ان يتم دراستة المقترح على مستوى خطوط المترو الثلاث وانخاذ قرار نهائى يخص تشغيل المترو فى احتفالات راس السنة.

خطط تامين المترو

وشملت الإجراءات التأمينية المشددة بالمترو، الرقابة على الأرصفة وعلى المحطات وداخل القطارات، مع التأكيد على الركاب بعدم التواجد على الرصفة لأكثر من رحلة والعمل على تجنب إثارة المشكلات أو مخالفة قواعد المترو والتعليمات الخاصة بالتشغيل.

وقال مصدر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن كافة محطات المترو ستعمل بشكل طبيعى ولم ترد أي تعليمات سواء بخصوص أى محطة من محطات المترو الأخرى مثل محطة مارى جرجس أو سانت تريزا أو مسرة أو المرج أو حلوان وغيرها من المحطات القريبة من مناطق الاحتفال برأس السنة وأعياد الميلاد.

وشدد المصدر على جاهزية مترو الأنفاق لنقل الركاب على مدار الساعة ومن المتوقع أن يقوم المترو بنقل ما يقرب من 3.5 مليون راكب خلال اليوم.

بالتفاصيل خطة المترو لتأمين رأس السنة

قال المهندس على فضالى، رئيس مجلس إدارة مترو الأنفاق، إن إجراءات تأمين المترو خلال احتفالات رأس السنة يتم مراجعتها بين شرطة النقل وإدارات المترو المختلفة لتقدي افضل خدمة للمواطنين.

وأكد أن إدارة مترو الأنفاق ستقوم بتشديد الرقابة على مداخل ومخارج المترو ويتم مراقبة الأرصفة بكاميرات المراقبة بالتعاون مع الشرطة لمنع أي محاولة لاستهدافه.

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