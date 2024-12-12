الخميس 12 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

تطورات الأوضاع في سوريا، وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التونسي

وزير الخارجية يتلقى
وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التونسي

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من محمد علي النفطي، وزير الشئون الخارجية والهجرة وشئون التونسيين بالخارج، حيث تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في سوريا الشقيقة.

أكد الوزير عبد العاطي، موقف مصر الداعي إلى ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار على كامل الأراضي السورية، والتعامل مع الموقف بصورة تعلي مصالح عموم الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته وتحفظ مقدراته ووحدته.

كما شدد وزير الخارجية على أن هذه المرحلة الحرجة تتطلب تدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه، وتتبنى مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية.

وقد عكس الاتصال بين الوزيرين توافق الرؤى بينهما حول المبادئ الأساسية التي ينبغي البناء عليها لتحقيق الاستقرار في سوريا الشقيقة.

عبد العاطي يقدم للرئيس السيسي التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

اتصالات هاتفية بين عبد العاطي ووزيري خارجية قطر والعراق والمبعوث الأممي إلى سوريا

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احترام السيادة السورية الاراضي السورية القوى الوطنية السورية سوريا

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