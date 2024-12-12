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رابط نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف باحث بيئي

موقع بوابة الوظائف
موقع بوابة الوظائف الحكومية، فيتو

يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف باحث بيئي بجهاز شئون البيئة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية

وظائف باحث شئون بيئة ثالث 

وكان الجهاز قد أعلن أول أبريل الماضي عن حاجة جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة لتعيين عدد 24 في وظيفة باحث شئون بيئة ثالث بالمستوى الوظيـفي الثــالث (ج)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

موقع بوابة الوظائف الحكومية

وقام بفتح باب التقديم في الفترة من  17 /4 /2024 حتى 30 /4 /2024، على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ثم أجرى الامتحان الإلكتروني للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط خوض المسابقة يوم ٢ يوليو الماضي بمركز تقييم القدرات والمسابقات بالجهاز، وأعلن نتيجته يوم 15 من نفس الشهر، كما عقد الامتحان الشفوي في الفترة من ٣ حتى ٥ نوفمبر، ثم أعلن نتيجته يوم 23 نوفمبر الماضي، وفتح باب التظلم في اليوم الذي تلاه ولمدة أسبوعين.

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