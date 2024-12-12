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الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم عروضا فنية بشارع النبي دانيال (صور)

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية ووكيل الشباب والرياضة، فيتو

شهد شارع النبي دانيال وسط الإسكندرية، عروضا فنية متنوعة نظمتها مديرية الشباب والرياضة، بحضور محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، وذلك في أولي عروض ليالي شباب الإسكندرية.

عروض فنية بشارع النبي دانيال 

وتنوعت العروض الفنية بين الفلكلور المصري الصعيدي والفلاحي والنوبي والفرعوني، بالإضافة إلى استعراضات خاصة بالإسكندرية مثل الصيادين وبنات بحري، وقدم العروض طلائع وزارة الشباب والرياضة والفرق الفنية لمراكز الشباب والرياضة بالمحافظة.

 

بدء ليالي شباب الإسكندرية 

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن ما نشهده اليوم في شارع النبي دانيال وهو بدء عروض ليالي الشباب والذي يستمر لشهر يونيو المقبل، وذلك بعد تطوير الشارع والذي أصبح مزار ويضم الثلاثة الاديان بوجود مسجد النبي دانيال وعبد الرازق الوفائي، والكنيسة المرقسية والمعبد اليهودي. 

ملتقي ثقافي بالنبي دانيال 

وأضافت وكيل الشباب والرياضة، اننا سننظم ملتقى ثقافي في هذا الشارع العريق ليكن ملتقي جامع لكل الفئات العمرية ونحقق تواجدانا في الشارع السكندري من خلال مثل هذه العروض والملتقيات المختلفة.

وأوضحت الشريف، أن هذه العروض ستجوب أيضا أنحاء المحافظة وتنزل لأهالينا وابنائنا في أماكنهم والهدف هو الوصل لكافة المجتمع السكندري، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية اللواء أحمد خالد حسن. 

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