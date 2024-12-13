طوارئ بوزارة النقل لاستقبال احتفالات رأس السنة.. إجراءات أمنية مشددة بالمترو بالتنسيق مع الداخلية.. دراسة مد العمل بجميع الخطوط لبعد منتصف الليل.. والسكك الحديدية تستعد لتشغيل قطارات إضافية

مع اقتراب احتفالات رأس السنة الميلادية، وزارة النقل لوضع خطة تشغيل لمترو الأنفاق وهيئة السكك الحديدية ووزارة النقل، لاستقبال احتفالات المصريين بتلك المناسبة.

وخلال السطور التالية نستعرض أهم استعدادات وزارة النقل للاستقبال بالعام الميلادي الجديد.\

بدأت وسائل النقل وفى مقدمتها مترو الانفاق الاستعداد المكثف لاستقبال العام الميلادي الجديد واحتفالات راس السنة من خلال إجراءات أمنية مشددة.

وعقدت شركة المترو وهيئة السكك الحديدية، اجتماعا مع قيادات شرطة النقل ومباحث مترو الأنفاق لبحث خطط التأمين بالتعاون مع شرطة النقل ومباحث السكك الحديدية، لمنع أي محاولة لتهديد سلامة الركاب خلال احتفالات رأس السنة.

مد تشغيل المترو فى راس السنة

وشملت استعدادات المترو لراس السنة دراسة مد تشغيل المترو بعد منتصف الليل فى هذا اليوم ومن المتوقع أن يتم دراسة المقترح على مستوى خطوط المترو الثلاث.

خطط تأمين المترو

وشملت الإجراءات التأمينية المشددة بالمترو، الرقابة على الأرصفة وعلى المحطات وداخل القطارات، مع التأكيد على الركاب بعدم التواجد على الرصفة لأكثر من رحلة والعمل على تجنب إثارة المشكلات أو مخالفة قواعد المترو والتعليمات الخاصة بالتشغيل.

وقال مصدر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن كافة محطات المترو ستعمل بشكل طبيعى ولم ترد أي تعليمات سواء بخصوص أى محطة مثل مارى جرجس أو سانت تريزا أو مسرة أو المرج أو حلوان وغيرها من المحطات القريبة من مناطق الاحتفال برأس السنة وأعياد الميلاد.

وشدد المصدر على جاهزية مترو الأنفاق لنقل الركاب على مدار الساعة ومن المتوقع أن يقوم المترو بنقل ما يقرب من 3.5 مليون راكب خلال هذا اليوم.

بالتفاصيل خطة المترو لتأمين رأس السنة

قال المهندس على فضالى، رئيس مجلس إدارة مترو الأنفاق، إن إجراءات تأمين المترو خلال احتفالات رأس السنة يتم مراجعتها بين شرطة النقل وإدارات المترو المختلفة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأكد أن إدارة مترو الأنفاق ستقوم بتشديد الرقابة على مداخل ومخارج المترو ويتم مراقبة الأرصفة بكاميرات المراقبة بالتعاون مع الشرطة لمنع أي محاولة لاستهدافه.

السكك الحديدية تستعد لرأس السنة

على صعيد آخر أعلنت هيئة السكك الحديدية حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال اعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة وما تشهدة من اقبال كبير على استخدام القطارات وقامت السكك الحديد بدراية عدد من الخطوط تمهيدا لامكانية تشغيل قطارات اضافية فى هذا الوعد

مواعيد قطارات المنصورة - الإسكندرية



وحددت هيئة السكك الحديدية مواعيد قطارات المنصورة - الإسكندرية والعكس للمواطنين للاستمتاع والسفر بكل سهولة في احتفالات رأس السنة وهي كالآتي:

- قطارات المنصورة - الإسكندرية:

- القطار رقم 584/585 نوع مكيف روسي المغادرة 05:15 صباحا الوصول 08:20 صباحا

- القطار رقم 566/567 نوع مكيف روسي المغادرة 09:00 صباحا الوصول 12:30 ظهرا

- القطار رقم 516/517 نوع مكيف روسي المغادرة 05:15 مساء الوصول 08:10 مساء

- قطارات الإسكندرية - المنصورة:



- القطار من سيدي جابر رقم 586/587 نوع مكيف روسي المغادرة 02:34 صباحا الوصول 05:3 صباحا

- القطار رقم 586/587، نوع مكيف روسي المغادرة 02:20 مساء الوصول 05:39 مساء

-القطار رقم 568/569 نوع مكيف روسي المغادرة 06:10 مساء الوصول 09:20 مساء

- القطار رقم 518/519 نوع مكيف روسي المغادرة 09:20 مساء الوصول 12:15 منتصف الليل

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