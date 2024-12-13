الجمعة 13 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

طوارئ بوزارة النقل لاستقبال احتفالات رأس السنة.. إجراءات أمنية مشددة بالمترو بالتنسيق مع الداخلية.. دراسة مد العمل بجميع الخطوط لبعد منتصف الليل.. والسكك الحديدية تستعد لتشغيل قطارات إضافية

مترو
مترو

مع اقتراب احتفالات رأس السنة الميلادية، وزارة النقل لوضع خطة تشغيل لمترو الأنفاق وهيئة السكك الحديدية ووزارة النقل، لاستقبال احتفالات المصريين بتلك المناسبة.

وخلال السطور التالية نستعرض أهم استعدادات وزارة النقل للاستقبال بالعام الميلادي الجديد.\

بدأت وسائل النقل  وفى مقدمتها مترو الانفاق الاستعداد المكثف لاستقبال العام  الميلادي الجديد واحتفالات راس السنة  من خلال  إجراءات أمنية مشددة.

وعقدت شركة المترو وهيئة السكك الحديدية، اجتماعا مع قيادات شرطة النقل ومباحث مترو الأنفاق لبحث خطط التأمين بالتعاون مع شرطة النقل ومباحث السكك الحديدية، لمنع أي محاولة لتهديد سلامة الركاب خلال احتفالات رأس السنة.

مد تشغيل المترو فى راس السنة 

وشملت استعدادات المترو لراس السنة دراسة مد تشغيل المترو بعد منتصف الليل فى هذا اليوم ومن المتوقع أن يتم دراسة المقترح على مستوى خطوط المترو الثلاث.

 

خطط تأمين المترو 

وشملت الإجراءات التأمينية المشددة بالمترو، الرقابة على الأرصفة وعلى المحطات وداخل القطارات، مع التأكيد على الركاب بعدم التواجد على الرصفة لأكثر من رحلة والعمل على تجنب إثارة المشكلات أو مخالفة قواعد المترو والتعليمات الخاصة بالتشغيل.

وقال مصدر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن كافة محطات المترو ستعمل بشكل طبيعى ولم ترد أي تعليمات سواء بخصوص أى محطة مثل مارى جرجس أو سانت تريزا أو مسرة أو المرج أو حلوان وغيرها من المحطات القريبة من مناطق الاحتفال برأس السنة وأعياد الميلاد.

وشدد المصدر على جاهزية مترو الأنفاق لنقل الركاب على مدار الساعة ومن المتوقع أن يقوم المترو بنقل ما يقرب من 3.5 مليون راكب خلال هذا اليوم.

بالتفاصيل خطة المترو لتأمين رأس السنة

 

قال المهندس على فضالى، رئيس مجلس إدارة مترو الأنفاق، إن إجراءات تأمين المترو خلال احتفالات رأس السنة يتم مراجعتها بين شرطة النقل وإدارات المترو المختلفة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأكد أن إدارة مترو الأنفاق ستقوم بتشديد الرقابة على مداخل ومخارج المترو ويتم مراقبة الأرصفة بكاميرات المراقبة بالتعاون مع الشرطة لمنع أي محاولة لاستهدافه.

 

السكك الحديدية تستعد لرأس السنة 

 

على صعيد آخر أعلنت هيئة السكك الحديدية حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال اعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة وما تشهدة من اقبال كبير على استخدام القطارات وقامت السكك الحديد بدراية عدد من الخطوط تمهيدا لامكانية تشغيل قطارات اضافية فى هذا الوعد 

مواعيد قطارات المنصورة - الإسكندرية  


وحددت هيئة السكك الحديدية مواعيد قطارات المنصورة - الإسكندرية والعكس للمواطنين للاستمتاع والسفر بكل سهولة في احتفالات رأس السنة وهي كالآتي:

-  قطارات المنصورة - الإسكندرية:

- القطار رقم 584/585 نوع مكيف روسي المغادرة 05:15 صباحا الوصول 08:20 صباحا

- القطار رقم 566/567 نوع مكيف روسي المغادرة 09:00 صباحا الوصول 12:30 ظهرا

- القطار رقم 516/517 نوع مكيف روسي المغادرة 05:15 مساء الوصول 08:10 مساء

 

- قطارات الإسكندرية - المنصورة:


- القطار من سيدي جابر رقم 586/587 نوع مكيف روسي المغادرة 02:34 صباحا الوصول 05:3 صباحا

- القطار رقم 586/587، نوع مكيف روسي المغادرة 02:20 مساء الوصول 05:39 مساء

-القطار رقم 568/569 نوع مكيف روسي المغادرة 06:10 مساء الوصول 09:20 مساء

- القطار رقم 518/519 نوع مكيف روسي المغادرة 09:20 مساء الوصول 12:15 منتصف الليل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفالات أعياد الميلاد السكك الحديد السكك الحديدية أ المهندس على فضالى افضل خدمة للمواطنين هيئة السكك الحديديه

مواد متعلقة

إلهام شاهين تكشف موعد تصوير فيلمها الجديد "الحب كله"

لتعزيز السلوكيات الإيجابية والحد من المشكلات الطلابية.. وزير التعليم يصدر قرارًا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.. وهذه مخالفات الطلاب وعقوباتها

وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي

البراءة من تهمة وهمية

يشكر المهرجان القومي للمسرح، أحدث ظهور للفنان أسامة عباس بعد غياب

دعمت الاحتلال فتخلى عنها وعادت لتكافح الفقر، نص استقالة نعمت شفيق من جامعة كولومبيا

أبرزها إصدار لائحة قانون تشغيل المنشآت الصحية، 18 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء

رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن بيع المطارات وقطع أشجار قصر المنتزه

الأكثر قراءة

خرج باكيا، عمار حمدي يغادر مباراة المحلة وزد بعد 7 دقائق من نزوله (صور)

انخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 12- 12 - 2024 في الأسواق

اليوم، قطع المياه عن 8 مناطق حيوية بالجيزة لمدة 5 ساعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 13 - 12 - 2024

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام رينجرز بالدوري الأوروبي

نجوى فؤاد: الراقصات الأجانب لبسهم فاضح وسيطروا على الساحة في مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

رئيس الوزراء البولندي يسخر من ماكرون بسبب مصافحة الدونالديين (فيديو)

أسد يثير الذعر بحفل زفاف في ليبيا

إحصائية: السوريون يشكلون ثاني أكبر مجموعة من طالبي الحماية في ألمانيا

ألمانيا تطالب مواطنيها بالتزود بالماء والغذاء لمدة 3 أيام، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

إزاي تعرف رصيدك بمحفظة تذاكر المترو

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 12- 12 - 2024 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

قيمة الجوائز المالية لبطولة الإنتركونتننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 13 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم صلاة الفجر في المنام وعلاقته بانفراج قريب وبداية حياة مليئة بالخير

المزيد
الجريدة الرسمية