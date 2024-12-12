الخميس 12 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

عمرو سعد يصور المشاهد الداخلية لمسلسل "سيد الناس" بدار المنى

عمرو سعد
عمرو سعد

يواصل الفنان عمرو سعد تصوير مسلسل “سيد الناس”، الذي يخوض به سباق دراما رمضان المقبل 2025، خاصة أنه حقق نجاحا قويًا العام الماضي من خلال مسلسل “ الأجهر”

مسلسل سيد الناس

ويبدأ عمرو سعد تصوير المشاهد الداخلية للمسلسل بدار المنى بطريق الإسكندرية الصحراوي عقب عودة المخرج محمد سامي من جدة بعدما حضر فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث تم بناء عدد من الديكورات داخل دار المنى ومنها ديكور قسم الشرطة الذي سوف يتم تصوير عدد كبير من المشاهد بداخله

وكان المسلسل تعرض لعدة إعتذارات من بعض الفنانين من بينهم إيمان العاصي وغادة عادل وداليا البحيري ووفاء عامر وآخرين، إلا أنه تم الاستقرار على فريق عمل المسلسل الذي يضم نخبة كبيرة من النجوم

أبطال مسلسل سيد الناس

ويشارك في بطولة مسلسل بجانب عمرو سعد، ريم مصطفى ورنا رئيس وأحمد زاهر وأحمد رزق وملك زاهر وسلوى عثمان وأحمد فهيم وإلهام شاهين وخالد الصاوي وطارق النهري، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج صادق الصباح

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الفنان عمرو سعد سيد الناس النجم عمرو سعد

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