السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عمرو سعد يقابل خالد الصاوي اليوم بتصوير أحداث مسلسل سيد الناس

خالد الصاوي
خالد الصاوي

يواصل الفنان عمرو سعد تصوير أحداث مسلسله سيد الناس المقرر أن يخوض به سباق رمضان القادم، وخلال المشاهد التي يقوم بتصويرها اليوم يلتقي بالفنان خالد الصاوي.

وكانت قد بدأت الفنانة إلهام شاهين تصوير دورها في مسلسل سيد الناس اليوم، وجمعتها المشاهد بكل من عمرو سعد والفنان عماد زيادة.

وتلعب إلهام شاهين شخصية اعتماد الهواري عمة عمرو سعد خلال أحداث العمل، وهي من الشخصيات القوية التي لا تترك حقها وتسعى للحصول عليه، بجانب أنها تقف  بجانب ابن شقيقها في المشاكل التي يتعرض لها خلال أحداث العمل، ويكون الأمر مختلفًا معاها لأنها تعتبره ابنها.

أحداث مسلسل “سيد الناس” 

وتدور أحداث مسلسل "سيد الناس" في إحدى القرى في صعيد مصر.

وكان من المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل “سيد الناس” يوم 10 نوفمبر الجاري، ولكن لانشغال مخرج العمل تم تأجيل التصوير.

أبطال مسلسل “سيد الناس"

 العمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وفاء عامر، داليا البحيري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خالد الصاوي ءيد الناس مسلسل سيد الناس أحداث مسلسل سيد الناس عمرو سعد أبرز نجوم مسلسلات رمضان 2025

مواد متعلقة

بعد اعتذارها عن سيد الناس، وفاء عامر لـ فيتو: الإصابة قوية وكان نفسي اشتغل معاهم

الأكثر قراءة

أخبار مصر: القومي للاتصالات يرد على زيادة سعر باقات النت، إيران تبيع الأسد وأمريكا تتحدث عن سقوط دمشق، ليفربول يحدد مصير صلاح

ارتفاع الأبيض وانخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم السبت في الأسواق

حالة الطرق اليوم، الخريطة الكاملة للحركة المرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، الملوخية بـ 11 والبصل يفقد عرشه

السيسي يلتقي اليوم رئيسي وزراء وبرلمان الدنمارك

درجات الحرارة اليوم السبت 07 -12- 2024 في مصر

مسلسلات رمضان 2025، الأكشن يسيطر على 5 أعمال

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة أورلاندو بايرتس بدوري أبطال أفريقيا

منوعات

المزيد

موجة صقيع قوية تضرب اليابان

احذر، أدوية إنقاص الوزن المباعة عبر الإنترت فيها سم فئران وأسمنت قاتل

الجارديان توافق على بيع "أقدم صحيفة تصدر يوم الأحد" في العالم

بيع رسالة بخط يد الموسيقار موزارت برقم فاق التوقعات

المزيد

خدمات

المزيد

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 06- 12- 2024

بكام سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة 6- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

هاجمته الصحف الألمانية بسبب مواقفه.. من هو لاعب مانشستر يونايتد نصير مزراوي؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا يحدث لأهل النار حين يريدون الخروج منها؟، الشعراوي يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 7 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 7 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية