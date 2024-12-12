الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا يوجه بحلول فورية لدعم المستثمرين

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث التحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقتين الصناعيتين في هوّ بنجع حمادي وكلاحين قفط، إضافة إلى المنطقة الحرة العامة بقفط، جاء الاجتماع للاستماع إلى المشكلات والمعوقات، ووضع حلول فورية لها، مع تقديم التيسيرات اللازمة لدعم قطاع الصناعة والاستثمار كونه ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وفوزي رضوان، مدير المنطقة الحرة، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الأجهزة المعنية بالاستثمار، ومجموعة من المستثمرين.

توفير بيئة استثمارية محفزة

في مستهل الاجتماع، استمع محافظ قنا، لأبرز الشكاوى المقدمة من المستثمرين، مؤكدًا حرصه على دراسة هذه الشكاوى بشكل دقيق، وتوجيه الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العقبات، بما يضمن توفير بيئة استثمارية محفزة تحقق الأهداف التنموية للمحافظة، موجها بضرورة التركيز على الصناعات التكميلية للقطاع الزراعي لتعظيم الفائدة الاقتصادية منها.

وخلال الاجتماع، طالب المحافظ بالإسراع في تحديث الخريطة الاستثمارية للمحافظة لتشمل جميع الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعقارية، كما شدد على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن معلومات مفصلة عن المشروعات الاستثمارية المتاحة.

تفعيل دور مكتب المستثمرين

وأكد أهمية تفعيل دور مكتب المستثمرين ليكون حلقة وصل فعالة بين المحافظة والمستثمرين، بما يضمن سرعة الرد على طلبات التوسع والتخصيص بالتنسيق مع إدارة المناطق الصناعية.

وأشار "عبد الحليم" إلى أهمية التعاون مع المدارس الفنية والصناعية لإمداد المصانع الواقعة داخل المناطق الصناعية بالعمالة المدربة اللازمة، مما سيعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويسهم في القضاء على مشكلة نقص العمالة المدربة، التي تمثل تحديًا كبيرًا لأصحاب المصانع.

و أعلن محافظ قنا خلال الاجتماع عن التنسيق مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير لإجراء دراسة جيولوجية لمنطقة جبل الجير، بهدف تعزيز الاستثمار المحجري والأنشطة الاستخراجية، للاستفادة من الثروات المحجرية التي تتميز بها المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الحماية المدنية بقنا الدكتور حازم عمر نائب المحافظ المنطقة الحرة العامة بقفط قنا قفط محافظ قنا مدير الحماية المدنية بقنا

مواد متعلقة

محافظ قنا يتابع مشروعات البنية التحتية بالمناطق الصناعية

محافظ قنا يناقش بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد لتطوير زراعة شتلات القصب

جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة بيطرية وزراعية بقرية أبو شوشة في قنا

تنفيذ 17 إزالة فورية لحالات تعدي بالبناء المخالف للقانون في قنا

الأكثر قراءة

الصور الأولى للمتهم بابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب في جنايات المنصورة

السجن 3 سنوات للمتهم بابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب

ساويرس يوجه رسالة لـ جمال سليمان بعد الإعلان عن رغبته في الترشح لرئاسة سوريا

1654 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

ميادة الحناوي تثير الجدل بتعليق مباغت عن سقوط نظام بشار الأسد

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، ارتفاع الردة والذرة المستوردة في الأسواق

سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

انتهك حرمة حياتها الشخصية وهددها، نص قرار إحالة المتهم بابتزاز نجلة شيرين عبد الوهاب للمحاكمة

منوعات

المزيد

تأجيل جديد لعودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض

روسيا تطور نظاما لجمع البيانات الوراثية للماشية

لحظة اصطدام طائرة بعدة سيارات في ولاية تكساس الأمريكية، ووقع إصابات (فيديو)

شعلة شمسية قوية تضرب الأرض، وقطع الاتصالات ببعض الدول خلال ساعات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، ارتفاع الردة والذرة المستوردة في الأسواق

1654 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

أسعار الشوفان اليوم الخميس 12- 12- 2024 في الأسواق

سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مسيرة حافلة لـ جوميز مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قص الشعر في المنام وعلاقته بقضاء الدين وزوال الهموم

ما معنى الفراش المبثوث، وعلاقته بيوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 12 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية