الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حكيمي يقود التشكيل المثالي لجولة دوري أبطال أوروبا ومفاجأة بشأن محمد صلاح

دوري أبطال أوروبا،
دوري أبطال أوروبا، فيتو

انتهت، مساء أمس الأربعاء، منافسات الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت عدة مفاجآت ستعقد حسابات التأهل للعديد من الفرق الأوروبية الكبرى.

وكانت أبرز مفاجآت الجولة، سقوط ناديي إنتر ميلان ومانشستر سيتي في فخ الخسارة أمام كل من باير ليفركوزن ويوفنتوس، ما يصعب مهمة كتيبة جوارديولا في التأهل للدور القادم من البطولة، باحتلالهم المركز الـ22 برصيد 8 نقاط من 6 مباريات، فيما تعرض الإنتر لهزيمته الأولى بالبطولة، وتلقت شباكه أول هدف أيضًا.

المغربي أشرف حكيمي يزين التشكيل المثالي

وكشفت منصة "سوفا سكور" المختصة في الإحصائيات والتقييمات للاعبي الكرة، عن التشكيل المثالي للجولة السادسة في دوري أبطال أوروبا من وجهة نظرها، الذي شهد حضور لاعب عربي وحيد.

وجاء الوجود العربي الوحيد من نصيب أسد الأطلس أشرف حكيمي، ظهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أدائه الرائع في فوز فريقه بثلاثية نظيفة على حساب سالزبورج النمساوي، بتقديمه تمريرتين حاسمتين.

وحصل الدولي المغربي على تقييم عالٍ مقارنة بباقي التشكيلة، حيث حصل على تقييم 9.1 من 10 درجات، وهو ثالث أعلى تقييم في التشكيلة.

واحتل المركز الأول من حيث التقييمات، نجم نادي بايرن ميونخ الألماني ميكيل أوليسي، بتقييم بلغ 9.6 من 10 درجات، بفضل تسجيله ثنائية في فوز فريقه العريض على حساب شاختار دونيتسك.

وجاء خلف أوليسي، النجم الإنجليزي بوكايو ساكا لاعب أرسنال الذي أسهم بجميع أهداف فريقه الثلاث ضد موناكو (سجل هدفين وصنع آخر) بتقييم وصل 9.4 درجات من 10.

غياب محمد صلاح عن التشكيل المثالي

وغاب عن التشكيل المثالي لمسابقة دوري أبطال أوروبا كل من؛ محمد صلاح نجم ليفربول على الرغم من تسجيله هدف الفوز لفريقه في مواجهة جيرونا من علامة الجزاء، والنجم الجزائري المتألق أنيس حاج موسى لاعب فينورد الذي سجل هدفًا في فوز فريقه على حساب سبارتا براغ.

التشكيل المثالي للجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: سكوربسكي (بولونيا).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) – فلامينجو (أيندهوفن) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – مينديز (باريس سان جيرمان).

خط الوسط: أوليسي (بايرن ميونخ) – ميلوت (شتوتجارت) – موسيالا (بايرن ميونخ).

خط الهجوم: ساكا (أرسنال) – جريزمان (أتلتيكو مدريد) – أوبيندا (لايبزيج).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا محمد صلاح أشرف حكيمي باريس سان جيرمان مانشستر سيتي

مواد متعلقة

كرة جديدة للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، فريق واحد يضمن التأهل لدور الـ16 بعد الجولة السادسة

المراكز تبدلت، جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السادسة

دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي في أزمة وتصريحات جوارديولا "طق حنك"

الأكثر قراءة

الحكومة الجديدة في سوريا تشكر 7 دول عربية لهذا السبب

قرارات جريئة للأعلى لتنظيم الإعلام، إلغاء فقرات تحليل أداء الحكام ومنع البث المباشر للبرامج الرياضية بعد 12 صباحا

ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس بالبنك المركزي

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 (آخر تحديث)

سعر الدولار يشتعل في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

19717 طلبًا لتوفيق الأوضاع وتحصيل 2.4 مليار جنيه، رئيس الوزراء يُتابع حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم

بعد بيعها 50 فدانًا في الشيخ زايد بـ 2 مليار جنيه.. شقيقة عبد الناصر تثير الجدل.. نشطاء يشككون في قرابتها للرئيس الراحل.. وهذا سر عدم حضور الزعيم لحفل زفافها

ترامب يكشف موقفه من احتمالية ضم إسرائيل للضفة الغربية وسيناريو حل الدولتين

منوعات

المزيد

روسيا توسع قائمة الدول المسموح لمواطنيها دخول أراضيها بتأشيرة إلكترونية

بعد مصرع 134 شخصا، سجن صاحب قاعة أفراح بالعراق 10 سنوات

تأجيل جديد لعودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض

روسيا تطور نظاما لجمع البيانات الوراثية للماشية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق

تبدأ من 260 جنيهًا، تعرف على أرخص أسعار الدفايات في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

تراجع سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

قيمة الجوائز المالية لبطولة الإنتركونتننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصلاة في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

أسماء سورة النازعات وفضلها وسبب نزولها

من دعاء الصالحين، ردده في ليلة الجمعة ويومها

المزيد
الجريدة الرسمية