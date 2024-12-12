حكيمي يقود التشكيل المثالي لجولة دوري أبطال أوروبا ومفاجأة بشأن محمد صلاح

انتهت، مساء أمس الأربعاء، منافسات الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت عدة مفاجآت ستعقد حسابات التأهل للعديد من الفرق الأوروبية الكبرى.

وكانت أبرز مفاجآت الجولة، سقوط ناديي إنتر ميلان ومانشستر سيتي في فخ الخسارة أمام كل من باير ليفركوزن ويوفنتوس، ما يصعب مهمة كتيبة جوارديولا في التأهل للدور القادم من البطولة، باحتلالهم المركز الـ22 برصيد 8 نقاط من 6 مباريات، فيما تعرض الإنتر لهزيمته الأولى بالبطولة، وتلقت شباكه أول هدف أيضًا.

المغربي أشرف حكيمي يزين التشكيل المثالي

وكشفت منصة "سوفا سكور" المختصة في الإحصائيات والتقييمات للاعبي الكرة، عن التشكيل المثالي للجولة السادسة في دوري أبطال أوروبا من وجهة نظرها، الذي شهد حضور لاعب عربي وحيد.

وجاء الوجود العربي الوحيد من نصيب أسد الأطلس أشرف حكيمي، ظهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أدائه الرائع في فوز فريقه بثلاثية نظيفة على حساب سالزبورج النمساوي، بتقديمه تمريرتين حاسمتين.

وحصل الدولي المغربي على تقييم عالٍ مقارنة بباقي التشكيلة، حيث حصل على تقييم 9.1 من 10 درجات، وهو ثالث أعلى تقييم في التشكيلة.

واحتل المركز الأول من حيث التقييمات، نجم نادي بايرن ميونخ الألماني ميكيل أوليسي، بتقييم بلغ 9.6 من 10 درجات، بفضل تسجيله ثنائية في فوز فريقه العريض على حساب شاختار دونيتسك.

وجاء خلف أوليسي، النجم الإنجليزي بوكايو ساكا لاعب أرسنال الذي أسهم بجميع أهداف فريقه الثلاث ضد موناكو (سجل هدفين وصنع آخر) بتقييم وصل 9.4 درجات من 10.

غياب محمد صلاح عن التشكيل المثالي

وغاب عن التشكيل المثالي لمسابقة دوري أبطال أوروبا كل من؛ محمد صلاح نجم ليفربول على الرغم من تسجيله هدف الفوز لفريقه في مواجهة جيرونا من علامة الجزاء، والنجم الجزائري المتألق أنيس حاج موسى لاعب فينورد الذي سجل هدفًا في فوز فريقه على حساب سبارتا براغ.

التشكيل المثالي للجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: سكوربسكي (بولونيا).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) – فلامينجو (أيندهوفن) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – مينديز (باريس سان جيرمان).

خط الوسط: أوليسي (بايرن ميونخ) – ميلوت (شتوتجارت) – موسيالا (بايرن ميونخ).

خط الهجوم: ساكا (أرسنال) – جريزمان (أتلتيكو مدريد) – أوبيندا (لايبزيج).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.