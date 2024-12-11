الحكومة تقرر تمديد العمل بقرار تملك أراضي واضعي اليد في سيناء حتى نوفمبر 2025

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراضي شبه جزيرة سيناء، لمدة عام آخر، حتى 10 نوفمبر 2025، في ضوء مواصلة المواطنين التقدم بطلبات التقنين.



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