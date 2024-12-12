النقل البري تعلن نجاح عودة سائقي الشاحنات المصرية العالقين في سوريا

أعلنت النقابة العامة للنقل البري، رجوع سائقي عشر شاحنات مصرية، كانت محملة بالصادرات وعالقة عبر منفذ الجابر الحدودي بين سوريا والأردن بعد التطورات الأخيرة في المنطقة.

وأعرب أشرف الدوكار النقيب العامة للنقل البري، عن خالص شكره وتقديره للجهات المعنية بالدولة ووزارة النقل على دورهم المحوري في حل أزمة السائقين العالقين بالأراضي السورية.

وأضاف: تواصلنا مع السائقين منذ تصاعد الأحداث بسوريا، حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين، مؤكدا أن النقابة العامة للنقل البري تقف دائمًا بجانب أعضائها، داعمةً لهم في مواجهة أصعب الظروف، وتسعى باستمرار لتوفير الحماية والمساندة لهم في جميع الأوقات.

وأكد في ختام تصريحاته، التزام النقابة بمواصلة جهودها لحل أي أزمات تواجه قطاع النقل البري وأعضائه، والعمل على دعم السائقين لضمان استقرار عملهم وسلامتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.