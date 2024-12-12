الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

النقل البري تعلن نجاح عودة سائقي الشاحنات المصرية العالقين في سوريا

أشرف الدوكار النقيب
أشرف الدوكار النقيب العام للنقل البري

أعلنت النقابة العامة للنقل البري، رجوع سائقي عشر شاحنات مصرية، كانت محملة بالصادرات وعالقة عبر منفذ الجابر الحدودي بين سوريا والأردن بعد التطورات الأخيرة في المنطقة.

وأعرب أشرف الدوكار النقيب العامة للنقل البري، عن خالص شكره وتقديره للجهات المعنية بالدولة ووزارة النقل على دورهم المحوري في حل أزمة السائقين العالقين بالأراضي السورية. 

وأضاف: تواصلنا مع السائقين منذ تصاعد الأحداث بسوريا، حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين، مؤكدا أن النقابة العامة للنقل البري تقف دائمًا بجانب أعضائها، داعمةً لهم في مواجهة أصعب الظروف، وتسعى باستمرار لتوفير الحماية والمساندة لهم في جميع الأوقات.

وأكد في ختام تصريحاته، التزام النقابة بمواصلة جهودها لحل أي أزمات تواجه قطاع النقل البري وأعضائه، والعمل على دعم السائقين لضمان استقرار عملهم وسلامتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ائقي الشاحنات الشاحنات المصرية النقابة العامة للنقل البري جهاز تنظيم النقل البرى سائقي الشاحنات

الأكثر قراءة

الحكومة الجديدة في سوريا تشكر 7 دول عربية لهذا السبب

قرارات جريئة للأعلى لتنظيم الإعلام، إلغاء فقرات تحليل أداء الحكام ومنع البث المباشر للبرامج الرياضية بعد 12 صباحا

ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس بالبنك المركزي

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 (آخر تحديث)

سعر الدولار يشتعل في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

19717 طلبًا لتوفيق الأوضاع وتحصيل 2.4 مليار جنيه، رئيس الوزراء يُتابع حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم

بعد بيعها 50 فدانًا في الشيخ زايد بـ 2 مليار جنيه.. شقيقة عبد الناصر تثير الجدل.. نشطاء يشككون في قرابتها للرئيس الراحل.. وهذا سر عدم حضور الزعيم لحفل زفافها

ترامب يكشف موقفه من احتمالية ضم إسرائيل للضفة الغربية وسيناريو حل الدولتين

منوعات

المزيد

روسيا توسع قائمة الدول المسموح لمواطنيها دخول أراضيها بتأشيرة إلكترونية

بعد مصرع 134 شخصا، سجن صاحب قاعة أفراح بالعراق 10 سنوات

تأجيل جديد لعودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض

روسيا تطور نظاما لجمع البيانات الوراثية للماشية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق

تبدأ من 260 جنيهًا، تعرف على أرخص أسعار الدفايات في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

تراجع سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

قيمة الجوائز المالية لبطولة الإنتركونتننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصلاة في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

أسماء سورة النازعات وفضلها وسبب نزولها

من دعاء الصالحين، ردده في ليلة الجمعة ويومها

المزيد
الجريدة الرسمية